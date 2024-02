Plazma kaynaklı hastalık ve rahatsızlıklar için tedavi çözümleri sunan Kedrion

Türkiye, kurum kültürlerini ve çalışan deneyimini değerlendiren bağımsız araştırma

kurumu Great Place to Work Enstitüsü tarafından verilen “Great Place to Work” sertifikasının sahibi oldu.

Plazma ürünleri üretimi alanında sektörün önde gelen ilaç şirketi Kedrion Türkiye, şirketlerin

global düzeyde, çalışanlar tarafından nasıl değerlendirildiğini, sektördeki algıları ve iletişim

stratejilerini ölçümleyen “Great Place to Work” sertifikasını almaya hak kazandı.

Sertifikalandırma sürecindeki değerlendirmeler, çalışanlara yönelik takım ruhu, gurur, saygı,

hakkaniyet ve güvenilirlik alanlarındaki detaylı anketlerle belirlenen “Great Place to Work”

sertifikası ile Kedrion, başarılı insan ve kültür uygulamalarını tescillemiş oldu.

Global ölçekli bir enstitü olan Great Place to Work’un değerlendirmelerinin Kedrion için

oldukça önemli olduğunun altını çizen Kedrion Türkiye Genel Müdürü Sema Özel Baydar şu

ifadelerde bulundu: “Kedrion olarak çalışma arkadaşlarımızın mutlu olduğu bir çalışma

kültürü yaratabilmiş olmak bizim için çok değerli. İnsan odaklı yaklaşımı kurum kültürümüzün

her basamağında koruyan bir çalışma hayatı sağlamak için sürekli olarak kendimizi

yeniliyoruz. Çalışanlarımızın da bu samimi çabamızı görerek, şirketimizdeki deneyimlerini

olumlu olarak değerlendirmesi bizler için gurur verici. Hem sektörümüz hem de ülkemiz için

özveriyle çalışan bir ekibe sahip olduğumuz için çok şanslıyız. Çalışan memnuniyetini

doğrudan ve bağımsız bir şekilde ölçen bu analiz süreci sonucunda “harika bir iş yeri” olarak

değerlendirilmekten dolayı gurur duyuyoruz. Çalışanlarımızın ihtiyaçlarını ve beklentilerini

yakından takip ederek, kurumsal değerlerimize uyumlu kurum kültürümüzü güçlendirmek için

çalışmalarımıza devam edeceğiz.”

***

Kedrion Hakkında:

Kedrion Koagülasyon ve Nörolojik Bozukluklar ile Primer ve Sekonder İmmün Yetmezlikler

gibi nadir ve ciddi hastalıkların ve durumların önlenmesi ve tedavisi için plazma türevi

terapötik ürünlerin geliştirilmesi, üretimi ve dağıtımında uzman olan global biyofarmasötik ilaç

şirketidir. Kedrion, 2001 yılında İtalya’da Marcucci ailesi tarafından kurulsa da ilaç

sektöründeki kökenleri 1950’lere dayanmaktadır. 2022 yılında Kedrion, nadir hastalıkların

tedavisi için yüksek kaliteli plazma kaynaklı ilaçların tedariğinde 60 yılı aşkın deneyime sahip

İngiltere merkezli bir şirket olan BPL (Bio Products Laboratory) ile güçlerini birleştirdi.

Böylece 100’den fazla ülkeye hayat kurtarıcı ürünlerden oluşan geniş bir portföy ile

Amerika’da da toplamda 71 merkeze yayılan, Çek Cumhuriyetlerinde de 4 tane olmak üzere

toplam 75 plazma toplama ağına sahip, uluslararası bir biyofarmasötik ilaç şirketi haline

gelmiştir.