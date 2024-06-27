İYİ Parti'nin kurucularından Ankara Milletvekili Koray Aydın, "Ayrılıklar zor ve hüzünlüdür" diyerek partisinden istifa ettiğini açıkladı.ANKARA (İGFA) - İYİ Parti'nin kurucularından Ankara Milletvekili Koray Aydın, partisinden istifa ettiğini açıkladı.

Sosyal medya hesabından istifasını paylaşan Aydın, Haksızlık ve hukuksuzluklar karşısında cesur insanlar olarak, İYİ Parti'yi büyük umut heyecan ve hayallerle; büyük emek, gayret ve fedakarlıklarla kurdukların anlattı.

Aydın, "İYİ Partili dava arkadaşlarımla yaptığım uzun istişareler sonucunda; özetle ifade ettiğim gerekçelerle, Kurucular Kurulu Üyesi ve Ankara Milletvekili olduğum, belli dönemlerde önemli görevler üstlendiğim İYİ Parti'den üzülerek istifa ediyorum" dedi.

Aydın mesajında, İYİ Parti’nin mevcut Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu’na ve yönetimine başarılar diledi. Aydın, istifasını, "Allah'a ısmarladık İYİ Parti" diyerek noktaladı.