Türk pop müziğinin sevilen isimlerinden Ziynet Sali, önceki akşam Kıbrıs Chamada Resort Hotel'de verdiği konserde 1.200 kişilik hayranına unutulmaz bir gece yaşattı.

KKTC (İGFA) - Oğuz Erel imzalı sarı haute couture elbisesiyle sahneye çıkan Ziynet Sali, performansının yanı sıra enerjisiyle de büyük beğeni topladı.

HABABAM DANSI GECEYE DAMGA VURDU

Konserin en eğlenceli anında vokallerini yanına çağıran Ziynet Sali, Yeşilçam'ın unutulmaz filmi Hababam Sınıfı ile özdeşleşen Hababam dansını yaptı. Gecenin bir diğer sürprizi ise aynı ismi taşıyan 5 yaşındaki yeğeni ZiZi oldu. Halası 'Amman Kuzum' şarkısını söylerken sahneye çıkan minik ZiZi, dans edip şarkıya eşlik ederek izleyenlerden bol bol alkış aldı.