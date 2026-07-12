Murat Dalkılıç, yaz konserleri kapsamında Antalya, Bursa ve Çeşme'de sahne aldı. Çeşme'deki konserinde Eser Yenenler ile Yıldız Tilbe'nin 'Sana Değer' şarkısını seslendiren sanatçılar, sürpriz düetleriyle müzikseverlerden tam not aldı.

İSTANBUL (İGFA) - Türk pop müziğinde şarkı yazarlığını bambaşka bir noktaya taşıyan, son yıllarda kaleme aldığı eserlerle modern zamanların en güçlü hikâye anlatıcılarından biri olmayı sürdüren Murat Dalkılıç, yaz konserleri maratonuna hız kesmeden devam ediyor.

Antalya, Bursa ve Çeşme'de art arda üç gün üst üste sahne alan başarılı sanatçı, son olarak yaz sezonu Çeşme'de her hafta sahne aldığı mekanda binlerce müzikseverle buluştu.

Sevilen şarkılarını hayranlarıyla hep bir ağızdan söyleyen Murat Dalkılıç, sahnedeki enerjisi ve performansıyla izleyenlere unutulmaz bir yaz gecesi yaşattı.

ESER YENENLER'DEN SÜRPRİZ DÜET

Konseri izleyenler arasında bulunan yakın arkadaşı Eser Yenenler'i sahnesine davet eden Murat Dalkılıç, birlikte Yıldız Tilbe'nin efsaneleşen şarkısı 'Sana Değer'i seslendirdi. İkilinin sürpriz düeti büyük beğeni toplarken, seyirciler performansı dakikalarca alkışladı.

Gecenin en çok konuşulan anlarından biri olan düet, izleyenlerden tam not aldı.

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