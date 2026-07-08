Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesine bağlı Dişli beldesinden olan pop müzik sanatçısı Alp Güvenir, yeni teklisi 'Tuz Buz' ile müzik dünyasında adından söz ettiriyor. Güçlü altyapısı ve iddialı klibiyle dikkat çeken şarkı, kısa sürede ilgi görmeye başladı.

Abdulkadir DURGUT / AFYONKARAHİSAR (İGFA) - Bolvadin'in Dişli beldesi nüfusuna kayıtlı başarılı pop müzik sanatçısı Alp Güvenir, yeni şarkısı 'Tuz Buz' ile dinleyicilerinin karşısına çıktı. 2018 yılında yayımladığı 'Nazar' adlı çalışmasıyla profesyonel müzik kariyerine başlayan Güvenir, 'Bir Veda Daha', 'Geçmedi Valla', 'Kifayetsiz', 'Allah'a Emanet Ol', 'Ağlıyorsun Değil Mi?' ve 'Son Durak' gibi eserlerinin ardından yeni teklisiyle müzikseverlerden tam not almayı hedefliyor.

Söz ve müziği Alp Güvenir'e ait olan 'Tuz Buz', ayrılık ve aşkın bıraktığı izleri modern pop tınılarıyla buluşturuyor. Şarkının aranjesini Serkan Sarıkale üstlenirken, edit çalışması Süleyman Leylek tarafından yapıldı. Mix ve mastering işlemleri ise Selim Topsakal imzası taşıyor.

Şarkının klibi de en az müziği kadar dikkat çekiyor. Yönetmen Emrah Özbilen'in çektiği klip, Kilyos sahilleri ile Maslak'ta kurulan özel stüdyo atmosferinde hazırlandı. Klipte Alp Güvenir'e Brezilyalı model Lua Lins eşlik etti. Güçlü görsel dili ve estetik sahneleriyle öne çıkan klip, sosyal medya ve dijital müzik platformlarında ilgi görmeye başladı.

Müzik kariyerindeki yükselişini sürdüren Alp Güvenir, 'Tuz Buz' ile Türk pop müziğindeki iddiasını bir kez daha ortaya koydu.