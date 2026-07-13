Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında düzenlenen Sakarya Kültür Yolu Festivali'nin dokuzuncu gününde sahne alan Kıraç, yaklaşık 30 yıl önce tattığı ve unutamadığı Sakarya'nın coğrafi işaretli lezzeti ıslama köfteyle festival kapsamında yeniden buluştu.

SAKARYA (İGFA) - Kıraç, Sakarya Kültür Yolu Festivali kapsamında Millet Bahçesi Etkinlik Alanı'nda konser verdi.

Konser öncesinde sanatçıya Sakarya mutfağının simge lezzetlerinden coğrafi işaretli ıslama köfte ikram edildi. Yaklaşık 30 yıl önce ilk kez tattığı ıslama köfteyi çok beğendiğini belirten Kıraç, yıllar sonra aynı lezzetle yeniden buluşmaktan büyük memnuniyet duyduğunu ifade etti. Sanatçı, Sakarya mutfağının köklü gastronomi kültürünü övgüyle değerlendirdi.

Sahneye büyük alkışlarla çıkan Kıraç, güçlü yorumuyla festival alanını dolduran müzikseverlere unutulmaz bir konser yaşattı. Sanatçı, sevilen eserleri 'Zaman', 'Gidiyorum' ve 'Endamın Yeter' başta olmak üzere geniş repertuvarından seçtiği şarkıları Sakaryalı hayranlarıyla birlikte seslendirdi.

Binlerce kişinin katıldığı konserde festival alanını dolduran müzikseverler, Kıraç'ın sevilen şarkılarına gece boyunca coşkuyla eşlik etti. Festivalin son gününde gerçekleşen konser, Sakarya Kültür Yolu Festivali'ni müzik dolu bir akşamla taçlandırdı.