Murat Dalkılıç, İstanbul'da katıldığı bir happy hour etkinliğinde 5 saat boyunca sahne aldı. Yüksek enerjisi ve sevilen şarkılarıyla müzikseverlere unutulmaz bir gün yaşatan sanatçı, performansı ve samimi tavırlarıyla büyük beğeni topladı. Happy hour konserinde rezervasyonlar günler öncesinden tükendi.

İSTANBUL (İGFA) - Eğlence dünyasında sahnesiyle müzikseverlerin kalbinde ayrı bir yere sahip olan Murat Dalkılıç, bugün İstanbul'da bir mekanın happy hour etkinliğinde sahne aldı.

Rezervasyonları günler öncesinden dolan konserde Murat Dalkılıç, tam 5 saat boyunca sahnede kalarak mekanı dolduran müzikseverlere unutulmaz bir gün yaşattı. Sevilen şarkılarını art arda seslendiren Murat Dalkılıç, yüksek enerjisi ve sahne performansıyla geceye damga vurdu.

Şarkılara hep bir ağızdan eşlik eden dinleyiciler, Murat Dalkılıç'ı sık sık alkışlarla desteklerken, sanatçının sahnedeki samimi tavırları ve bitmek bilmeyen enerjisi konser boyunca büyük beğeni topladı.