Gırgıriye müzikaliyle tanınan ve yeni kitabı yayınlanan Gülben Ergen, İstanbul Dodo Marin Tuzla'da sahne aldı. Sevilen şarkılarını seslendiren sanatçı, sahne performansı ve Bekir Gökmen imzalı şıklığıyla dikkat çekti.

İZMİR (İGFA) - 'Gırgıriye' müzikalinde Müjdat Gezen ve Perran Kutman'la başrolü paylaşan, Güllü karakterine hayat veren Gülben Ergen, yeni kitabında doğal gençliğin mucize sırlarını okurlarıyla paylaşırken konser maratonuna da hız kesmeden devam ediyor.

Başarılı sanatçı, önceki akşam İstanbul Dodo Marin Tuzla'da sahne aldı.

Sevilen şarkılarını hayranlarıyla hep bir ağızdan seslendiren Ergen, enerjisi ve sahne performansıyla unutulmaz bir geceye imza attı. Modacı Bekir Gökmen imzalı şık kıyafetiyle de göz kamaştıran sanatçı, zarafetiyle gecenin en çok konuşulan isimlerinden biri oldu.