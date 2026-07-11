Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Türk klarnetinin efsane ismi Mustafa Kandıralı'nın sanat mirasını yaşatmak amacıyla geleneksel hale getirdiği 'Mustafa Kandıralı Anma Programı'nı bu yıl da Kandıra Cebeci sahilinde gerçekleştirdi. 'Bir Nefes Bir Ömür' temasıyla düzenlenen gece, sanatseverlerin yoğun ilgisi eşliğinde duygu dolu anlara sahne oldu.

KOCAELİ (İGFA) - Kandıra'dan yetişerek Türk müziğinde derin izler bırakan, klarneti ulusal ve uluslararası platformlarda başarıyla temsil eden Mustafa Kandıralı, doğum gününe denk gelen özel konser programıyla anıldı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Cebeci sahilinde düzenlenen etkinlikte, usta sanatçının müziğe kazandırdığı değerler ve bıraktığı kültürel miras bir kez daha yaşatıldı.

TÜRKAN KANDIRALI'DAN UNUTULMAZ PERFORMANS

Programda Mustafa Kandıralı'nın yeğeni ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı eğitmeni Türkan Kandıralı, orkestrası eşliğinde sahne aldı. Sol klarnette sergilediği başarılı performansıyla dinleyicilerden büyük alkış alan Türkan Kandıralı, gecede Türk Sanat Müziği'nin seçkin ve sevilen eserlerini seslendirdi. Türk Sanat Müziği sanatçısı Öznur Çelikçan da güçlü yorumuyla programa renk kattı. Konserin açılışında, Mustafa Kandıralı ve Şükrü Pınar tarafından Türk müziğine kazandırılan oyun havalarının kökenine uzanan Ağır Peşrev örnekleri enstrümantal olarak seslendirildi. Program boyunca Türk Sanat Müziği'nin sevilen eserleri dinleyicilerle buluşurken, gecenin finalinde Kandıra çiftetellilerinden örnekler sunuldu.

'MUSTAFA KANDIRALI TÜRKİYE'YE MAL OLMUŞ SANATÇIMIZ'

Anma programına Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Berna Abiş de katıldı. Program sonunda Türkan Kandıralı'ya çiçek takdim eden Başkan Vekili Abiş, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'ın selamlarını ileterek, 'Öncelikle Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'ın sizlere selam ve sevgilerini iletiyorum. Böylesine güzel bir akşamda sizlerle birlikte olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Mustafa Kandıralı, sadece Kandıra'ya ve Kocaeli'ye değil tüm Türkiye'ye mal olmuş bir sanatçımızdır. Bizler de burada böylesine güzel bir gecede Mustafa Kandıralı'yı anarak ve çocuklarımıza, gelecekteki arkadaşlarımıza anlatmamızın bir görev olduğunu düşünüyoruz. Böyle bir geceye katılarak bizlerle beraber olduğunuz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum' dedi.

VATANDAŞLARDAN YOĞUN İLGİ

Kandıra Cebeci Sahili'nde gerçekleştirilen anma programı vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Alanı dolduran sanatseverler, gece boyunca seslendirilen eserleri ilgiyle dinleyerek keyifli dakikalar yaşadı. Usta sanatçı Mustafa Kandıralı'nın hafızalara kazınan eserlerinin yankılandığı gece, alkışlar eşliğinde sona erdi. 'Bir Nefes Bir Ömür' temasıyla gerçekleştirilen program, klarnetin yalnızca bir enstrüman değil, nesilden nesile aktarılan bir kültür ve yaşam biçimi olduğunu bir kez daha ortaya koyarken, Mustafa Kandıralı'nın sanat mirasının gelecek kuşaklara aktarılmasına da önemli katkı sundu.