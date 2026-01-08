Bunlar da ilginizi çekebilir

Yetkililer, olay nedeniyle can kaybı yaşanmadığını ve çalışmaların güvenlik önlemleri çerçevesinde sürdürüldüğünü kaydetti.

Aynı zamanda cami bahçesinde devrilen ağaç ise belediye ekiplerince kontrollü şekilde kaldırılacağı duyuruldu.

Rüzgarın etkisini kaybetmesinin ardından uzman ekipler tarafından güvenlik önlemleri hızla alındı. Minare alemine yönelik müdahalenin titizlikle yapılacağı bildirildi.

İSTANBUL (İGFA) - Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, şiddetli rüzgar nedeniyle Ayasofya Camii'nin minaresine ait alem cami bahçesine düştü.

İstanbul'da etkili olan şiddetli rüzgar, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde Mimar Sinan Minaresi'ne ait alemin düşmesine yol açtı.

