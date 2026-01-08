Bursa'da etkili olan kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle Aksa Doğalgaz, abonelerine karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı önlem almaları yönünde uyarıda bulundu.

BURSA (İGFA) - Aksa Doğalgaz, Bursa abonelerine gönderdiği SMS ile fırtına ve kuvvetli rüzgarın olası karbonmonoksit zehirlenme riskini artırdığına dikkat çekti.

SMS yoluyla abonelerine yapılan duyuruda, özellikle bacalı kombi, şofben ve soba gibi cihazların güvenli kullanımına yönelik önemli hatırlatmalarda bulunuldu.

Abonelere ortamın temiz hava girişini sağlayan havalandırma menfezlerini her zaman açık tutmaları, baca ek yerlerinin sızdırmaz şekilde duvara sabitlendiğini gözle kontrol etmeleri ve cihazları gece yatmadan önce kapatmaları tavsiye edildi. Ayrıca, cihazların bulunduğu odada uyunmaması gerektiği vurgulandı.

Yetkililer, bu önlemlerin ihmal edilmemesi halinde karbonmonoksit zehirlenmesi riskinin ciddi boyutlara ulaşabileceğini altını çizdi.