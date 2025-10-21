Bursa Büyükşehir Belediyesi, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen '3. Kamu Spor Oyunları' İl Birinciliği müsabakalarında, ayak tenisi kategorisinde üçüncü olarak bronz madalyanın sahibi oldu.

BURSA (İGFA) - Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Türkiye genelinde 81 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen '3. Kamu Spor Oyunları' kamu kurumlarında görev yapan çalışanları sporla buluşturdu.

Bursa'da ise 30 Eylül - 19 Ekim tarihleri arasında voleybol, 3x3 basketbol, masa tenisi ve ayak tenisi branşlarında İl Birinciliği müsabakaları gerçekleştirildi.

Organizasyon boyunca kamu kurumlarından gelen yüzlerce sporcu centilmence mücadele ederek başarı için ter döktü. Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin ayak tenisi kategorisinde mücadele ettiği müsabakalar, Osmangazi Atıcılar Çok Amaçlı Spor Salonu'nda oynandı. Büyükşehir Belediyesi, 3.'lük maçında karşı karşıya geldiği İl Emniyet Müdürlüğü takımını mağlup ederek seçmelerde bronz madalyanın sahibi oldu.

Şampiyonluk maçı ise Kestel Belediyesi, Gençlik Spor İl Müdürlüğü karşısında 2-0'lık galibiyet elde ederek turnuvanın şampiyonu oldu.