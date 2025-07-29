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Büyükşehir, sporda gençleri teşvik ediyor, başarılı isimlerin elinden tutuyor ve sporun birleştirici gücünü hayata geçirdiği uygulamalarla dünyaya gösteriyor.

Engelli Hizmetleri Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından ulaştırılan destekler sayesinde Avrupa Para Gençlik Oyunları’na katılan Hüdanur Akyıldız, hizmetlerden duyduğu memnuniyeti dile getirerek Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar’a teşekkür etti.

Bu kapsamda son olarak Sakarya Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Avrupa Para Gençlik Oyunları’nda Boccia branşında mücadele eden özel gereksinimli sporcu Hüdanur Akyıldız’a ulaşım ve ekipman desteği sağladı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Sultangazi Cebeci Spor Kompleksi’nde düzenlenen Avrupa Para Gençlik Oyunları’nda Boccia branşında Türk Bayrağı’nı dalgalandıran özel gereksinimli sporcu Hüdanur Akyıldız’a ulaşım ve ekipman desteği sağladı. SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, engelli bireylerin uluslararası spor faaliyetlerine katılımını destekleyerek toplumsal farkındalığı artırmaya devam ediyor.

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