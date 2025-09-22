Konya'da Meram Belediyespor’un milli sporcuları,İtalya’nın Jesolo kentinde 12-21 Eylül tarihleri arasında düzenlenen WAKO Avrupa Gençler Kick Boks Şampiyonası’nda büyük bir başarıya daha imza attı. Emircan Abdullah Beserek, birbirinden zorlu mücadeleler sonunda Avrupa Şampiyonu olurken, Kazım Mert Dereli ise Avrupa ikincisi oldu.KONYA (İGFA) - 12-21 Eylül tarihleri arasında İtalya’nın Jesolo kentinde düzenlenen WAKO Avrupa GençlerKick Boks Şampiyonası’nda Meram Belediyespor’un milli sporcuları büyük bir başarıya imza attı. 75 kiloda mücadele eden Emircan Abdullah Beserek, rakiplerini geride bırakarak Avrupa Şampiyonu olurken; 91 kiloda ringe çıkan Kazım Mert Dereli ise Avrupa ikinciliği elde etti.

Türkiye takım halinde, 9 altın, 16 gümüş ve 25 bronz ile toplam 50 madalya kazanarak, şampiyonaya damgasını vurdu.

Meram Belediyespor’un yetiştirdiği iki genç sporcu da hem Türkiye’nin hem de Konya’nın gururu oldu.Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, sporcuları, antrenörleri ve kulüp yöneticilerini tebrik ederek; “Ülkemizi ve bizleri gururlandırarak Avrupa Şampiyonu olan Emircan Abdullah Beserek’i ve Avrupa ikincisi Kazım Mert Dereli’yi yürekten kutluyorum. Bu başarı sadece kişisel bir zafer değil; aynı zamanda disiplinin, azmin ve özverili çalışmanın en büyük göstergesidir. Emir’in elde ettiği bu şampiyonluk ve Kazım Mert’in ikinciliği genç sporcularımıza ilham olacak ve Türk sporunun uluslararası arenadaki gücünü bir kez daha ortaya koyacaktır. Emeği geçen, destek veren antrenörlerimize, ailelerimize ve bu süreçte katkısı olan herkese teşekkür ediyorum. Sporcularımızın başarılarının artarak devam edeceğine gönülden inanıyorum.” diye konuştu.