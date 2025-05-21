Ticaret Bakanlığı, AVM’lerin kiracılara sunduğu ortak gider belgelerini KEP üzerinden Bakanlığa iletmesini zorunlu kıldı. Düzenleme, şeffaflık ve güveni artırmayı hedefliyor.ANKARA (İGFA) - Ticaret Bakanlığı’nın 8 Mayıs 2025 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan yönetmelik değişikliğiyle, AVM’ler kiracılarıyla paylaştıkları ortak gider belgelerini KEP (Kayıtlı Elektronik Posta) üzerinden Bakanlığa göndermekle yükümlü olmuştu.

KEP, zaman damgalı, değiştirilemez ve hukuki geçerliliği olan yapısı, denetim süreçlerini hızlandıracak ve gider anlaşmazlıklarını önleyecek.

TÜRKKEP Genel Müdürü Olcay Yıldız, KEP'in iletişime şeffaflık ve güven kattığını belirterek, "Bu düzenleme, AVM yönetimleri ile kiracılar arasındaki belge paylaşımlarına da yayılabilir. KEP, ticaret ekosisteminde dijital dönüşümün parçası” dedi.

Müdür Yıldız, uygulamanın maliyet ve zaman tasarrufu sağladığını, Türkiye’nin dijitalleşmesine katkı sunduğunu söyledi.