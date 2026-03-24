Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında toplanan Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK), küresel riskler, enerji fiyatları ve enflasyonla mücadele başlıklarını ele aldı.

ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında gerçekleştirilen Ekonomi Koordinasyon Kurulu'nun (EKK) 2026 yılı üçüncü toplantısının ardından yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, küresel ekonominin artan belirsizlikler ve jeopolitik gerilimlerle şekillendiği bir süreçten geçtiği belirtilirken, Türkiye ekonomisinin güçlü makroekonomik temeller sayesinde bu şoklara karşı dayanıklılığını koruduğu vurgulandı. Uygulanan ekonomi programıyla finansal istikrarın güçlendiği, cari açığın azaldığı ve dış kaynak girişinin arttığı ifade edildi.

Toplantıda, özellikle ABD-İsrail İran Savaşı'nın küresel ekonomi ve Türkiye üzerindeki olası etkileri kapsamlı şekilde değerlendirildi. Artan petrol fiyatlarının enflasyon ve cari denge üzerindeki etkilerinin yakından takip edildiği belirtilerek, bu artışın vatandaşlara yansımasını sınırlamak amacıyla eşel mobil sisteminin devreye alındığı bildirildi. Enerji politikalarında ise yerli ve yenilenebilir kaynaklara yapılan yatırımların hızlandırıldığı, böylece hem enerji arz güvenliğinin artırılmasının hem de cari açığın kalıcı olarak düşürülmesinin hedeflendiği kaydedildi.

Toplantıda ayrıca, Türkiye'nin en önemli ticaret ortaklarından biri olan Avrupa Birliği ile ilişkiler de ele alındı. Gümrük Birliği'nin güncellenmesine yönelik çalışmaların sürdüğü, AB'nin düşük karbonlu üretimi teşvik eden 'Sanayi Hızlandırma Yasa Tasarısı'nın dış ticarete olası etkilerinin değerlendirildiği aktarıldı.

Toplantısı sonrasında kurul açıklamasını paylaşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, küresel belirsizliklere karşı güçlü koordinasyon içinde gerekli tedbirlerin alınmaya devam edileceğini vurgulayarak, enflasyonla mücadelenin kalıcı fiyat istikrarı sağlanana kadar kararlılıkla sürdürüleceği söyledi. Yılmaz, ayrıca değişen küresel ticaret koşullarına uyum sağlamak için rekabet gücünü artıracak adımların devam edeceğini kaydetti.