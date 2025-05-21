Türkiye Hazır Beton Birliği’nin (THBB) 2025 Nisan Ayı Hazır Beton Endeksi, inşaat sektöründe düşük performansın devam ettiğini gösteriyor. Güven Endeksi’ndeki gerileme, sektörün önümüzdeki dönemde de zayıf seyredeceğine işaret ediyor.ANKARA (İGFA) - Türkiye Hazır Beton Birliği (THBB), 2025 Nisan Ayı Hazır Beton Endeksi Raporu’nu yayımladı.

İnşaat sektörünün temel göstergelerinden biri olan endeks, sektörün büyüme hızını ortaya koydu. Rapora göre, Faaliyet Endeksi nisan ayında hafif yükselse de eşik değerin altında kaldı.

Beklenti Endeksi sınırlı bir artış gösterirken, Güven Endeksi yatay seyrederek negatif bölgede kaldı. Tüm endekslerin eşik değerin altında olması, inşaat sektöründe düşük performansın devam ettiğini gösterdi.

Geçen yılın Nisan ayına kıyasla Güven Endeksi dışındaki endeksler artış gösterse de, Faaliyet Endeksi’nin eşik değerin altında kalması yükselişin yetersiz olduğunu ortaya koydu.

Özellikle Güven Endeksi’ndeki daralma, sektöre olan güvenin azaldığını ve önümüzdeki dönemde düşük performansın süreceğini işaret etti.

Raporun sonuçlarını değerlendiren THBB Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Işık, "Nisan ayında tüm endeksler eşik değerin altında. Güven Endeksi’ndeki gerileme, sektörün düşük performansla devam edeceğini gösteriyor” dedi. Ekonomik gelişmelere değinen Başkan Işık, Merkez Bankası’nın yüzde 46’ya yükselttiği politika faizi ve yüzde 48,8’e ulaşan efektif fonlama maliyetinin parasal sıkışmayı sürdürdüğünü belirtti.

Bu arada S&P’nin “durağan” görünüm ve “TL’ye güvenin yeniden inşası” vurgusuna dikkat çeken Işık, “Para politikasında öngörülebilirlik ve TL’ye güven sağlanırsa faiz indirimleriyle sektör hareketlenebilir. Aksi takdirde inşaat sektörü beklenen performansı gösteremeyecek” uyarısında bulundu.