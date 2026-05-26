Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin 'Hareket Bilinci Akademisi' kapsamında düzenlenen seminerde, kadınlara günlük yaşamda doğru hareket alışkanlıklarının önemi aktarıldı.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 'Hareket Bilinci Akademisi' kapsamında gerçekleştirdiği seminerde Gebzeli kadınlara sağlıklı yaşam ve doğru hareket alışkanlıkları konusunda önemli bilgiler verdi.

GEBZESEM'de düzenlenen seminere konuşmacı olarak katılan Fizyoterapist İbrahim Halil Nahya, 'Evde Günlük Yaşamda Sağlıklı Hareket Alışkanlıkları' başlıklı sunumuyla kaliteli bir yaşamın ipuçlarını verdi.

'YANLIŞ HAREKETLER CİDDİ SORUNLARA YOL AÇAR'

Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen 'Hareket Bilinci Akademisi' kapsamında düzenlenen seminere Gebzeli kadınlar yoğun katılım sağladı. Seminere konuşmacı olarak katılan Fizyoterapist İbrahim Halil Nahya, günlük yaşamda yapılan yanlış hareketlerin zamanla ciddi ortopedik sorunlara yol açabileceğine dikkat çekerek, estetik anlamda iyi görünmenin yolunun günlük alışkanlıkları düzeltmekten geçtiğini ifade etti. Nahya, 'Günlük hayatta neyi çok fazla yapıyorsanız onu düzeltmeniz gerekir. Mutfakta çok vakit geçiriyorsanız, mutfakta yaptığınız hareketlere dikkat etmeniz gerekir' dedi.

'ÖNCE DUYGULARINIZI KONTROL EDİN'

Beden farkındalığının önemine vurgu yapan Nahya, zihin ve bedenin bir bütün olduğuna dikkat çekerek, 'Eğer duygularımızı iyi kontrol edemezsek vücudumuz acı çeker. Bu durumun farkında olarak yaşamamız gerekiyor. Yaptığınız işi değil, yapış şeklinizi değiştirin' ifadelerini kullandı.

'DÜZENLİ SPOR YAPIN'

Kadınlara sağlıklı yaşam konusunda tavsiyelerde bulunan Nahya, fazla kilolardan kurtulmanın, düzenli spor yapmanın ve beslenmeye dikkat etmenin önemine değindi. Eklem sakatlıkları ve ağrılarından korunmak için fiziksel hareketlere dikkat edilmesi gerektiğine vurgu yapan Nahya, özellikle yerden bir eşya alırken yanlış eğilmenin ilerleyen süreçte ciddi rahatsızlıklara neden olabileceğini ve küçük detayların yaşam kalitesini doğrudan etkilediğini belirtti.

MALKOÇ, KADINLARI YALNIZ BIRAKMADI

Seminerde ayrıca sosyal çevrenin önemine de değinen Nahya, 'Size iyi gelecek insanlarla birlikte olun' diyerek katılımcılara tavsiyelerde bulundu. Programa Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanı Nagehan Malkoç ile Kadın ve Aile Hizmetleri Şube Müdürü Tuğba Yılmaz da katılarak Gebzeli kadınları yalnız bırakmadı.