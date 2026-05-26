KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin sahadaki hızlı müdahale ekibi olan A Takımı, Kurban Bayramı öncesinde kent genelinde çalışmalarını artırdı. Yol bakımından tretuvar onarımına, asfalt yamadan korkuluk boyamaya kadar birçok noktada eş zamanlı çalışma yürüten ekipler, vatandaşların bayramı daha güvenli ve konforlu geçirmesi için sahada mesai yapıyor.

Kentin farklı ilçelerinde sabahın erken saatlerinde sahaya çıkan Büyükşehir ekipleri, ihtiyaç duyulan noktalarda hızlı müdahalelerde bulunuyor. Özellikle bayram öncesinde araç ve yaya hareketliliğinin artacağı bölgelerde çalışmalarına ağırlık veren A Takımı ekipleri, kent estetiği ve ulaşım güvenliği için yoğun mesai harcıyor. Ekipler, günlük yaşamı doğrudan etkileyen bakım ve onarım işlerini kısa sürede tamamlayarak vatandaşların mağduriyet yaşamamasını hedefliyor.

HIZLI MÜDAHALE İLE EKSİKLER GİDERİLİYOR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin sahadaki hızlı müdahale ekiplerinden biri olan A Takımı ekipleri; yol, kaldırım, bordür, korkuluk ve çeşitli bakım-onarım çalışmalarını sürdürerek, bayram öncesinde kent genelindeki eksikleri tek tek gideriyor.