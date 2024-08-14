Enez Sahil sakinlerinden, SAHİL-DER Üyesi, şair/yazar Leyla Köroğlu’nun koordinatörlüğünde, halkın katılımı ile Enez’e bağlı Vakıf köyü, Enez Çataltape Mahallesi ve İpsala’ya bağlı Yenikarpuzlu beldesinde oluşturulan “Atatürk Çocuk kütüphaneleri” 15 Ağustos Perşembe günü hizmete girecek.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın’ın da katılacağı açılış programı saat 15.30 da Vakıf köyünde, saat 16.30 da Çataltepe’de, saat 17.30’da da Yenikarpuzlu’da uygulanacak

Açılışlara katılmak isteyenlerin tören sırasında Kütüphanelere armağan edilmek üzere kitap ya da kitaplarla gitmelerinin beklendiği belirtiliyor.