Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, ata tohumlarının korunması ve yaygınlaştırılması amacıyla yerli nohut çeşitlerine yönelik desteklerini sürdürüyor. “Yerel Nohut Çeşitlerinin Yerinde Yaygınlaştırılması ve Pazarlanması” projesi kapsamında 2021 yılından bu yana Gülnar ilçesinin 8 mahallesinde 81 üreticiye toplam 4 bin 860 kilo nohut tohumu desteği sağlandı.MERSİN (İGFA) - Gülnar’ın neredeyse unutulmaya yüz tutmuş yerli nohudunun üretimini artırmak ve gelecek nesillere aktarmak amacıyla başlatılan proje ile lezzetiyle meşhur Gülnar nohutu tencerelerde kaynamaya devam edecek. 2025 yılı dağıtımları kapsamında Gülnar’ın Bereket Mahallesi’nde gerçekleştirilen dağıtımlarda, her üreticiye 5 dönüm arazide ekim yapılabilecek şekilde 60’ar kilogram atalık nohut tohumu verildi. Yeşeren tohumlar çiftçiler tarafından hasat edildi. Proje, sadece üretimle sınırlı kalmayarak pazarlama desteğini de içeriyor. Üreticilerin ektiği yerli nohutlar, Mersinden Kadın Kooperatifi tarafından satın alınarak ekonomik değere dönüştürülüyor.

Durmaz: “Ata tohumlarını çoğaltarak geleceğimizi koruyoruz”

Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’na bağlı Bitkisel Destekleme Şube Müdürü Zeynep Durmaz, ‘Yerel Nohut Çeşitlerinin Yerinde Yaygınlaştırılması ve Pazarlanması’ projesi kapsamında üreticilere nohut dağıtımlarının devam ettiğini kaydederek, “2021 yılından bu yana toplamda Gülnar ilçemizde 8 mahallede 81 üreticimize toplamda 4 bin 860 kilogram nohut desteğinde bulunduk. Proje kapsamında kişi başına 5 dönüme tekabül edecek şekilde 60 kilogram nohut tohumu desteğinde bulunuyoruz” dedi.

Ata tohumunun önemine vurgu yapan Durmaz, “Atalarımızdan bize çok önemli miras olan bu tohumlarımızı korumak ve bu tohumları topraklarımızla buluşturmak bizlerin en önemli görevidir. Ata tohumu sadece bir tohum demek değil, topraklarımızın, kültürümüzün, geleceğimizin bizlere mirasıdır. Nesilden nesile aktarılan bu tohumlar sürdürülebilir üretimin temelidir. Büyükşehir olarak hem üreticilerimizi destekliyoruz hem ata tohumlarını çoğaltarak geleceğimizi koruyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak sadece tohum desteği vermekle kalmıyoruz. Pazarlama aşamasında da üreticilerimizin yanındayız” ifadelerine yer verdi.

Muhtar Cin: “Tohumlarımızı devam ettirmeye çalışıyoruz”

Bereket Mahallesi Muhtarı Ünal Cin, “Büyükşehir Belediye Başkanımız Vahap Seçer ve ekibine bu desteklerden dolayı teşekkür ederiz. Atalık tohumlar bitmek üzereydi. Vahap Başkanım sayesinde atalık tohumları canlandırma projesiyle bize bu destekleri verdiler. Bu desteklerle tohumlarımızı devam ettirmeye çalışıyoruz” dedi.

Üreticiler Atalık tohumların canlanmasından memnun

Bereket Mahallesi’nde yaşayan üreticilerden Fatih Cam, “Atalık nohut desteği için Belediye Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Belediye Başkanımızı çok seviyoruz. Çiftçiye destek oluyor. Böyle bir projeyle bize geldi. Biz köylülere destek veriyor” diyerek Büyükşehir’in tarımsal destek projelerini çok başarılı bulduğunu kaydetti. Üreticilerden Ganimet Tıraş ise “Büyükşehir Belediye Başkanımızın verdiği nohutları deriyoruz. Bizlere önemli destekleri var, biz de faydalanıyoruz” dedi.