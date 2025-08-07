Türk su ürünleri sektöründe ihracatı son 5 yılda 17 kat artan Türk somonunu dünya genelinde markalaştırma çalışması kapsamında 4 dilde tanıtım filmi hazırlandı.İZMİR (İGFA) - Türkiye İhracatçılar Meclisi Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller Sektör Kurulu, Rusya, Belarus ve Japonya başta olmak üzere 45 ülkeye ihracatı yapılan Türk somonunun küresel pazarda payını büyütmek üzere proje yürütüyor.

Rakiplerine göre daha düşük yağ oranı ve daha yüksek Omega 3 içeriğiyle farklılaşan Türk somonunun üstün özelliklerinin anlatılmasını amaçlayan proje kapsamında tanıtım filmi ve uluslararası basına yönelik halkla ilişkiler çalışması başlatıldı.

Türk somununun başrolde olduğu tanıtım filminin çekimleri, Karadeniz'deki açık deniz ağ kafesleri, kuluçkahaneler ve somon işleme tesisleri ile Doğu Anadolu'da yer alan baraj gölleri üzerindeki kafes işletmelerinde yapıldı. Türk somonunun akarsular üzerinde kurulu kuluçka tesislerinde başlayan, iç sulardaki kafes işletmelerinde devam eden ve açık deniz işletmelerinden sofraya uzanan yolculuğunun belgelendiği filmde Tarım ve Orman Bakanlığı Merkez Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü (SUMAE) laboratuvarlarında yapılan analizler de görüntülendi.

Türkçe, İngilizce, Rusça ve Japonca olarak hazırlanan tanıtım filminin yanı sıra Türk somonunu anlatan sosyal medya videosu da oluşturuldu.

Türkiye Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçı Birlikleri Sektör Kurulu Başkanı Sinan Kızıltan, 2019 yılında 29 milyon dolar olan Türk somonu ihracatının 2024 yılı sonunda yaklaşık 17 kat artışla geçen yıl 498 milyon dolara yükseldiğine dikkat çekti.

Sinop, Samsun, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'de sahil bandında kurulan çiftliklerde 2025 yılının ocak – temmuz döneminde 32 bin ton Türk somonu üretildiğini ve yüzde 23’lük artışla 268 milyon dolar ihracat yapıldığını aktaran Kızıltan, yıl sonu itibarıyla bu üründen elde edilen döviz gelirinin 600 milyon dolara ulaşmasını beklediklerini ifade etti. Kızıltan, Türk somonunun iç pazarda da tüketiminin hızla arttığını, özellikle yüksek Omega 3 ve protein kaynağı olması nedeniyle tercih gördüğünü sözlerine ekledi.

