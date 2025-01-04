Edirne Valisi Yunus Sezer, Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Keşan Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Şapçı, Tekirdağ Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Osman Sarı ve Genel Sekreter Erdem Başak, Asyaport Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Soyuer’i ziyaret etti.Erdoğan Demir/ Keşan Postası (EDİRNE İGFA)

Ziyaret kapsamında, bölgedeki ticaret, sanayi, tarım ve turizm alanlarındaki gelişmeler ele alındı. Asyaport’un faaliyetleri hakkında bilgi alınırken, lojistik ve ticaretin bölgesel kalkınmaya etkileri değerlendirildi.

DÜNYANIN DEV KONTEYNER GEMİSİ İNCELENDİ

Heyet, dünyanın en büyük konteyner gemilerinden biri olan MSC INGY Tiger’ı yakından inceleyerek limanın kapasitesi ve operasyon süreçleri hakkında detaylı bilgi aldı. Asyaport Limanı’nın uluslararası ticaretteki rolü ve bölge ekonomisine katkıları vurgulandı.

MEDLOG TREN İSTASYONU’NA ZİYARET

Ziyaretin bir diğer durağı, Asyaport’un lojistik altyapısının önemli bir parçası olan Medlog Tren İstasyonu oldu. Burada gerçekleştirilen çalışmalar yerinde incelenerek, lojistik faaliyetlerin geliştirilmesi adına fikir alışverişinde bulunuldu.

TEŞEKKÜR MESAJI

Keşan TSO Başkanı İsmail Şapçı, Asyaport Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Soyuer’e misafirperverliği için teşekkür ederek, "Asyaport’un bölgemizin ticaret ve lojistik kapasitesine olan katkısı, ortak çalışmalarla daha da ileri taşınabilir. Bu ziyaret, işbirliği açısından önemli bir adım oldu" dedi.