Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Bursa Şubesi, 2025 yılı boyunca eğitimden sanayiye, dış ticaretten girişimciliğe uzanan geniş bir yelpazede yürüttüğü çalışmalarla iş dünyasına katkı sundu.

BURSA (İGFA) - Şube Yönetim Kurulu Başkanı Emre Yıldız, yıl boyunca yürütülen faaliyetleri değerlendirirken, 2026 yılında gençlik, girişimcilik ve üretim odaklı çalışmaları artırarak kente ve ülke ekonomisine katkıyı sürdüreceklerini vurguladı.

MİLLİ KALKINMANIN GÜÇLÜ BULUŞMALARI KAPSAMINDA İŞ İNSANLARI BİR ARAYA GELDİ

ASKON Bursa Yönetim Kurulu Başkanı Emre Yıldız, eğitimden dış ticarete, büyüme modellerinden sanayi ve teknolojiye kadar birçok konuda üyeler ve iş dünyasıyla bir araya geldiklerini belirtti. 'Milli Kalkınmanın Güçlü Buluşmaları' başlığında toplantılar düzenlediklerini belirten Yıldız, 'Düzenlediğimiz etkinliklerde, iş dünyasındaki değişimleri doğru okumaya katkı sunan ve üyelerimizi güçlü temaslarla buluşturan bir yaklaşım benimsedik. Bununla birlikte, üniversite-sanayi entegrasyonunu güçlendirme hedefimizle şehrimizdeki üniversitelerimizle iş birliği protokolleri imzalayarak girişimcilik ve inovasyon odaklı projeler, staj ve uygulamalı eğitim imkânları ile üyelerimize yönelik Ar-Ge ve eğitim faaliyetlerini bu iş birliklerinin merkezine aldık.' dedi.

'KURUMSAL YÖNETİM ÖDÜLÜMÜZ, BURSA'DAKİ GÜÇLÜ YAPILANMAMIZIN BİR YANSIMASIDIR'

Şubenin Bursa iş dünyasına yönelik yürüttüğü faaliyet ve projeleriyle ASKON Genel Merkez tarafından Kurumsal Yönetim Ödülüne layık görüldüğünü de belirten Yıldız, 'ASKON Genel Merkezimiz tarafından Bursa Şubesi olarak Kurumsal Yönetim ödülüne layık görülmek bizim için büyük bir gurur. Bu ödül; Bursa'daki teşkilat yapımızın, kurumsal işleyişimizin ve üyelerimizle birlikte oluşturduğumuz güçlü yönetim anlayışının bir yansımasıdır. Yürüttüğümüz çalışmalarla yalnızca üyelerimize değil, Bursa iş dünyasına ve ülke ekonomisine değer katmayı hedefliyoruz. ASKON Bursa olarak, kentimize ve ülkemize katkı sunacak çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz.' ifadelerini kullandı.

ASKON BURSA'DAN GELECEĞİN İŞ İNSANLARINA YÖNELİK GENÇLİK ÇALIŞTAYI

İş dünyası ile genç kuşaklar arasındaki etkileşimi güçlendirmeyi hedeflediklerini belirten Yıldız, 23-25 Ocak 2026 tarihlerinde ASKON Bursa Gençlik Çalıştayı'nı gerçekleştireceklerini söyledi. Çalıştayın gençlerin ekonomik, sosyal ve kültürel gelişimine katkı sunacak bir platform olarak kurgulandığını ifade eden Yıldız, 'Gençlik Çalıştayımız kapsamında; Türk kültürü, milli kalkınma, teknoloji ve girişimcilik başta olmak üzere farklı komiteler altında çalışmalar yürütülecek. Türkiye'nin farklı illerinden, lise düzeyinde eğitim gören öğrencilerimiz üç gün boyunca oturumlar, konferanslar ve etkileşimli programlarla bir araya gelerek kendilerini ifade edebilecekleri, çözüm üretebilecekleri bir ortamda buluşacak. Milli ve manevi değerlerle donanmış; girişimci, yenilikçi ve sorumluluk sahibi bir gençliğin yetişmesine katkı sunmayı amaçlıyoruz.' dedi.



2026 yılına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Emre Yıldız, yürütülen çalışmalarla Bursa iş dünyasına ve ülke ekonomisine kalıcı değer üretmeyi hedeflediklerini vurguladı. Yıldız, 'Önümüzdeki dönemde de bu sorumluluk bilinciyle hareket ederek; daha nitelikli çalışmalar ve güçlü iş birlikleriyle kentimizin ekonomik kapasitesini artırmayı, Türkiye ekonomisinin sürdürülebilir büyüme hedeflerine somut katkılar sunmayı kararlılıkla sürdüreceğiz.' ifadelerini kullandı.