Kayseri ve Civarı Elektrik Türk A.Ş. (KCETAŞ) tarafından 2025 yılında 1,8 Milyar TL yatırım yapılırken, 2026 yılında ise 3 Milyar TL değerinde yatırım planlandı.

KAYSERİ (İGFA) - Türkiye'nin İlk Özel Elektrik Dağıtım Şirketi ünvanıyla, 1928 yılında Kayseri'de kurulan KCETAŞ, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı ve KCETAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın öncülüğünde elektrik sektörünün parlayan yıldızı olmaya devam ediyor.

2025 yılında yapılan faaliyetleri değerlendirerek, 2026 yılında yapılacak çalışmalar hakkında bilgilendirmelerde bulunan KCETAŞ Genel Müdürü Ahmet Emin Kilci, şirketin hem teknik hem de idari anlamda Türkiye'deki dağıtım şirketleri arasında 1'inci olduğunun altını çizdi.

Yenilenebilir enerji kaynaklarının önemini anlatarak şehirdeki durumdan söz eden KCETAŞ Genel Müdürü Ahmet Emin Kilci, Kayseri'nin ülkenin elektrik üretimi noktasında önemli merkezlerden birisi haline dönüştüğünü kaydetti. Şehirdeki abone sayısı ve kullanılan enerji miktarlarını aktaran Kilci, 'Şehrimizde abone sayımız 900 bin civarındadır. Her yıl yaklaşık 25-30 bin arasında yeni abone sisteme dâhil olmaktadır' dedi.

Kentteki 2024 yılı içerisinde satışı yapılan enerji tüketim miktarının 2 milyar 840 milyon kwh iken, 2025 sonu itibarıyla bu rakamın 3 milyar kwh olarak gerçekleşeceğinin tahmin edildiğini belirten Kilci, 'Bu satışı yapılan enerji miktarı içerisindeki en yüksek tüketim payı yüzde 37 ile mesken aboneleri, yüzde 28 oranıyla ticarethane, yüzde 20 sanayi, yüzde 12 de tarımsal sulama abone grubu oluşturmaktadır' İfadelerini kullandı.

Genel Müdür Kilci, Kayseri'deki kayıp kaçak oranının durumuna da değinerek, Kayseri'nin ülke ortalama değerlerinin çok altında olduğunu, EPDK tarafından belirlenmiş hedef kayıp oranlarının çok altında gerçekleşen bir düzeyde olduğunu dile getirdi. Şirketin ulaşılabilirlik noktasında da 7 gün 24 saat hizmet veren modern ve ulaşılabilir bir Çağrı Merkezi'nin aktif olarak görev başında olduğunun altını çizen Kilci, 444 7 186 numara ile hem arayarak hem de WhatsApp ihbar hattına doğrudan ulaşarak talep, öneri ve şikayetleri takip ettiklerini, ayrıca mobil uygulama üzerinden de aynı işlemler yapılabileceğini vurguladı.

Yerli ve Milli Sayaç MASS Geliyor

Tüm Türkiye'de olduğu gibi Kayseri'de de 2026 yılı içerisinde Yerli ve Milli Akıllı Sayaç Sistemleri'nin (MASS) kullanılacak olduğunu ifade eden Kilci, mevcut abonelerin sayaç değişimlerinin hızla gerçekleştirileceğini söyleyerek bu sayede hem sayacın uzaktan okunabileceği hem de vatandaşların kendi telefonlarına indirebilecekleri mobil uygulama ile sayacını uzaktan kontrol edebileceklerine imkân sağlanacağı bilgisini paylaştı. 2026 yılının kentte yapılacak elektrik yatırımları bağlamında tarihte görülmemiş şekilde artacağını ifade eden KCETAŞ Genel Müdürü Ahmet Emin Kilci sözlerini şöyle sürdürdü: '2025 yılında yaklaşık olarak 1 milyar 800 milyon TL gibi bir yatırımı şehrimize kazandırdık. 2026 yılında bu rakamı enerji ihtiyacının da artacağını öngörerek yüzde 66 artıracak ve 3 milyar TL civarına çıkaracağız. Bu yatırımları enerji ihtiyacını karşılamak, aydınlatma ihtiyaçlarını gidermek, sürdürülebilir bir elektrik dağıtım şebekesi oluşturmak, tüm ilçe belediyelerimiz ve Büyükşehir Belediyemizin yapmış olduğu üst yapı yenileme çalışmalarının olduğu bölgelerde havai hat şebekelerini yeraltına almaktayız. Bununla birlikte belediyelerimizin yeni açmış olduğu yolların aydınlatma ihtiyaçlarını gidermek için belediyelerimizle birlikte koordineli şekilde çalışmalar yürütüyoruz. Şebeke yatırımlarıyla birlikte büyüyerek gelişen elektrik dağıtım şebekemizin işletilmesi için gerekli olan Türkiye'de ilk kez Kayseri'de kullanılan SCADA (uzaktan izleme ve kontrol sistemi), OSOS (uzaktan sayaç okuma sistemi), TİKIS (Teknik kalite izleme sistemi) gibi bilişim sistemi ve teknolojik yatırımlarına da öncelik vermekteyiz.'

Kilci, belediyelerin yeni yollar ve altyapı projelerinde de önemli çalışmalar yapıldığını ifade ederek, 'Bu projeler kapsamında, 267 km aydınlatma yeraltı kablosu döşenecek ve 4200 yeni aydınlatma direği kurulacak. Bu direklere, düşük enerji tüketimli 5100 LED armatür montajı gerçekleştirilecek' diye konuştu. Ayrıca, mevcut sodyum buharlı aydınlatmaların LED armatürlerle değiştirileceğini vurgulayan Kilci, bu dönüşümün enerji tasarrufu sağlayacağını belirtti. Eski 250W'lık sodyum armatürler yerine, 100W'lık LED armatürlerin kullanılacağı bu dönüşümle yüzde 60 enerji tasarrufu hedeflendiğini kaydeden Kilci, toplam 11 bin 600 LED armatür kurulacağını ve yıllık 20 milyon TL enerji tasarrufu sağlanacağını vurguladı.

Elektrik Arıza ve Bakımları

KCETAŞ Genel Müdürü Ahmet Emin Kilci, elektrik arıza ve bakım çalışmalarının sürekli olarak yapıldığını ve bu çalışmaların kesintisiz enerji sağlamak adına büyük önem taşıdığını belirtti. Kayseri'deki arıza sayısı ve sürelerinin Türkiye ortalamasının çok altında olduğunu vurgulayan Kilci, bu başarıyı yapılan düzenli bakım ve iyileştirme çalışmalarına borçlu olduklarını söyledi.

2025 yılı boyunca şehri genelinde büyük bakım ve gözlem çalışmaları gerçekleştirildi. 6.092 km şebeke gözlem bakımı, 1.810 km alçak gerilim hattı, 1.671 km müşterek hat ve 700 km enerji nakil hattı bakımı yapıldı. Ayrıca, 2.163 trafoya periyodik bakım uygulandı. Yük artışı tespit edilen 165 trafo, daha güçlü trafolarla değiştirildi. Kilci, klasik bakım yöntemlerinin dışında, 2025 yılında yaklaşık 50 bin direkte drone ve yapay zekâ destekli gözlem yapıldığını, ayrıca termal kamera ve akustik deşarj dinleme cihazlarıyla 148 ekipmandaki arızalar oluşmadan tespit edilip müdahale edildiğini belirtti.

Enerji alanında asırlık çınar olan KCETAŞ'ın başta Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, yönetim kadrosu ve tüm çalışanlarıyla birlikte mesai mefhumu gözetmeksizin dur durak bilmeden çalışmalarını yürüttüğünü dile getiren Kilci, tüm hemşerilere, millete ve memlekete sağlık, huzur ve mutluluk içerisinde yeni bir yıl dileyerek sözlerini tamamladı.