ASKİ Genel Müdürlüğü tarafından devreye alınan su yönetimi tedbirleri sayesinde, hem milyonlarca metreküp su tasarruf edildi hem de kamuya yılda milyonlarca lira ekonomik katkı sağlandı.

ANKARA (İGFA) - Ankara'da artan kuraklık riski ve su arz güvenliği ihtiyacına karşı Ankara Büyükşehir Belediyesi, suyu koruyan ve kamu kaynaklarını büyüten örnek bir yönetim modeli ortaya koydu.

ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın öncülüğünde ASKİ tarafından hayata geçirilen tasarruf ve tüketim yönetimi tedbirleri sayesinde, hem milyonlarca metreküp su tasarruf edildi hem de kamuya yılda yaklaşık 100 milyon TL'lik ekonomik katkı sağlandı.

ASKİ Abone İşleri Daire Başkanı Eray Duraklıoğlu, hayata geçirilen uygulamaların yalnızca bugünü değil, Ankara'nın geleceğini de güvence altına aldığını vurgulayarak 'Ankara'da yaşanan kuraklık koşulları ve su arz güvenliğinin korunması ihtiyacı doğrultusunda, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş'ın öncülüğünde ve vizyonunda, ASKİ olarak suyu verimli kullanmak ve tüketimi yönetmek amacıyla hızlı ve bütüncül tedbirleri devreye aldık' diye konuştu.

KADEMELİ TARİFEYLE 18 MİLYON METREKÜP TASARRUF

Kademeli tarife uygulamasıyla hem tasarrufu teşvik ettiklerini hem de aşırı tüketimi kontrol altına aldıklarını belirten Durakoğlu, 'Uygulama ile 10 metreküpün altında su tüketen konut abonelerimize yüzde 10 indirim sağlarken; 15 metreküp ve özellikle 30 metreküp üzeri yüksek tüketim yapan konut abonelerine daha yüksek tarife uygulanarak aşırı tüketimin azaltılması hedeflendi. Bu tüketim yönetimi yaklaşımı sayesinde 2025 yılı içinde 18 milyon metreküp su tasarrufu elde ettik' diye konuştu.

150 BİN PERLATÖR, SAHADA SOMUT TASARRUF

Tasarrufun yalnızca tarifelerle sınırlı kalmadığını vurgulayan Duraklıoğlu, sahada yapılan çalışmaları şöyle anlattı:

'Abonelerimizin günlük kullanımında doğrudan etki yaratacak şekilde 150 bin adet perlatör dağıtımı gerçekleştirdik. Perlatörler musluk uçlarına takılan aparatlar olup, su akışını düzenleyerek ciddi ölçekte su tasarrufu sağlar. Kırsal ve bahçe amaçlı tüketimlerde de düzenlemelere gidildi. Hobi bahçelerinin aylık su kullanımı 15 metreküpten 5 metreküpe düşürüldü; bahçe ve geçici bahçe aboneliklerinde ise su kullanımı tamamen kapatıldı. Ayrıca, Ankara'nın günlük su tüketiminin önemli bir kısmının gerçekleştiği park ve yeşil alanlarda çim ve yeşil alan sulaması tamamen iptal edildi. Bu kapsamda yaklaşık 2 bin park ve bahçeye ait sayaç sökümü yapılarak uygulama sahada fiilen hayata geçirildi.'

SAYAÇ ATÖLYESİYLE YILDA 100 MİLYON TL KAZANÇ

En dikkat çeken adımlardan birinin sayaç bakım-onarım atölyesi olduğunu belirten Duraklıoğlu şunları söyledi: 'Su kayıplarını azaltmak için denetim ve teknik çalışmalarımızı artırdık. 33.000 adet kayıp-kaçak taraması gerçekleştirildi; 3.500'e yakın tutanak düzenlendi. Sayaç kaynaklı idari kayıpları azaltmak amacıyla 176.000 sayaç değişimi yapıldı, ayrıca 10.000'in üzerinde hatalı sayaç montajı düzeltilerek sistem güvenilirliği artırıldı. Bu süreçleri desteklemek üzere test-muayene ve kalibrasyon laboratuvarımız yenilendi. Kamu kaynaklarını daha verimli kullanmak adına önemli bir adım daha attık. Daha önce aboneliği iptal edilen ve kısa süreli kullanılmış sayaçlar çoğu zaman hurdaya ayrılıyor veya bakım-onarım hizmeti dışarıdan alınıyordu. Bu israfı önlemek amacıyla kendi bünyemizde bir tamir-bakım atölyesi kurduk. Ekiplerimiz sayaçların bakım-onarımını gerçekleştirerek sayaçları yeniden kullanılabilir hale getirdi; gerekli kontroller ve onay süreçleri tamamlandıktan sonra tekrar sisteme kazandırıldı. Bu sayede yıllık yaklaşık 75-80 bin sayaç yeniden kullanıma alınarak kamuya yaklaşık 100 milyon TL düzeyinde bir gelir/katkı sağlandı.'

ASKİ'nin çalışmalarını kararlılıkla sürdüreceğini belirten Duraklıoğlu, sözlerini şöyle tamamladı: 'Kısa sürede hayata geçirilen bu tedbirlerin toplam etkisiyle 45 milyon metreküp su tasarrufu sağlanmış oldu. 2026 yılında da kayıp-kaçakla mücadele ve tasarruf çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz. Yüksek tüketimli aboneler başta olmak üzere kritik noktalarda kayıpları en aza indirmek için ultrasonik ve uzaktan okunabilir sayaçlarla yeni bir döneme geçişi hızlandırarak, ölçüm doğruluğunu ve denetim kapasitemizi daha da güçlendireceğiz.'