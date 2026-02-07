Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'ye güçlü giren Çinli otomobil firması BYD'ye yaptırım uygulanacağı ile ilgili iddialara yanıt verdi.

ANKARA (İGFA) - CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç'ın TBMM'de verdiği soru önergesinde Manisa'da yatırım yapan Çinli otomobil firması BYD'ye yaptırım uygulanıp uygulanmayacağını sordu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 'BYD, Manisa'da 1 milyar dolarlık yaptığı yatırım, teşvik mevzuatı kapsamında izlendi. BYD, yatırım taahhütlerini yerine getirmezse mevzuatta yer alan yaptırımları uygulayacağız.' ifadelerini kullandı.

Kaynak: RSS