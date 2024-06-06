Sınav kaygısının gençlerde başaramayacakları korkusuna neden olduğunu kaydeden uzmanlar, aşırı terleme ve idrar tutamama gibi durumların da yaşanabildiğini söyledi.İSTANBUL (İGFA) - Sınav kaygısı olan gençlerde aşırı mükemmeliyetçi aile yapısı görüldüğünü kaydeden Çocuk ve Ergen Psikiyatri Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Neriman Kilit, “Mükemmeliyetçi, eleştiren, yargılayıcı ve kıyaslayıcı ebeveyn profilleri, çocuğun özgüveninin düşmesini neden oluyor. Bu durum, sınavları da olumsuz etkiliyor.” dedi.

Üsküdar Üniversitesi NP Feneryolu Tıp Merkezi Çocuk ve Ergen Psikiyatri Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Neriman Kilit, 8-9 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek YKS sınavına sayılı gün kala sınav kaygısını yenmek için neler yapılması gerektiğini anlattı.

Sınav kaygısının üç temel boyutunun var olduğunu, bunların düşünme, duyumsal ve davranışsal boyut olduğunu ifade eden Dr. Öğr. Üyesi Neriman Kilit, “Düşünsel boyutta sınav kaygısı yaşayan insanların akılları sürekli sınavla meşgul oluyor, dersleri ağır ve zor olarak algılıyor ve başaramayacakları korkusunu yaşıyorlar. Duyusal olarak ise bu çocuklarda aşırı terleme ve idrar tutamama gibi durumlar görülebiliyor. Davranışsal olarak ise yoğun bir performans düşüklüğü kendini gösteriyor.” dedi.

SINAV KAYGISI TAŞIYAN ÖĞRENCİLERE AİLELERİ NASIL DAVRANMALI?

Sınav kaygısı olan gençlerde aşırı mükemmeliyetçi aile yapısı görüldüğünü kaydeden Dr. Öğr. Üyesi Neriman Kilit, “Aileler bu konuda aşırı mükemmeliyetçi olmamalı, çocuğunun kapasitesini bilmeli, çocuğunun artı ve eksilerini ya da çocuğundan ne bekleyebileceğini bilmeli. Çocuğun genel yapısı daha çabuk kaygılanan bir yapı ise günlük hayatını organize etmek konusunda bazı sıkıntılar yaşayabiliyor. Bu çocukların özgüvenin genellikle düşük olduğu ve ağır algıladığı da görülebiliyor. Anne ve babanın çocuğun özgüvenini yükseltmek ve çabuk kaygılanmasının ardında bulunan durumu, varsa hiperaktivite bozukluğu, sosyal fobi ve diğer kaygı bozukluklarını irdelemesi gerekiyor.” şeklinde konuştu.

Sınav kaygısının çok olması durumunda öncelikle arkasında başka bir psikiyatrik rahatsızlığın olup olmadığının incelenmesi gerektiğine işaret eden Dr. Öğr. Üyesi Neriman Kilit, “Sınav kaygısı, hiperaktivite bozukluğu ve diğer kaygı bozuklukları ile birlikte görülebilir. Bu nedenle, doğru bir değerlendirme yapılmalı.” dedi.

ANNE-BABA TUTUMLARININ ETKİSİ

Sınav kaygısının oluşumunda anne-baba tutumlarının önemli bir rol oynadığını da vurgulayan Dr. Öğr. Üyesi Neriman Kilit, “Mükemmeliyetçi, eleştiren, yargılayıcı ve kıyaslayıcı ebeveyn profilleri, çocuğun özgüveninin düşmesini neden oluyor. Bu durum, sınavları da olumsuz etkiliyor. Anne-babaların, çocuklarıyla ilgili tutumlarını gözden geçirmeleri ve bu konuda danışmanlık almaları önemli. Çocuğun özgüveninin tekrar yükseltilebilmesi için bireysel psikoterapi öneriyoruz" dedi.