Başarıyla tamamlanan atışlı test, GÖKDENİZ'in Türk Donanması envanterindeki modern savaş gemilerine entegre edilerek denizlerde hava tehditlerine karşı önemli bir koruma kalkanı oluşturacağını ortaya koydu.

Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün'ün paylaşımını alıntılayan ASELSAN, GÖKDENİZ'in görev başında olduğunu vurgulayarak sistemin sahip olduğu üstün yeteneklere dikkat çekti. Paylaşımda, GÖKDENİZ'in satha yakın uçan hedeflere karşı yüksek etkinlik sağladığı, 35 mm ASELSAN ATOM parçacıklı mühimmat kullandığı, tam otonom kabiliyete sahip olduğu ve yüksek ateş gücüyle donatıldığı belirtildi.

Savaş gemilerini hava tehditlerine karşı korumak amacıyla ASELSAN tarafından geliştirilen GÖKDENİZ Yakın Hava Savunma Sistemi, TCG İSTANBUL fırkateyni üzerinde icra edilen atışlı test faaliyetinde hedefleri başarıyla imha etti.

İSTANBUL (İGFA) - Türkiye'nin deniz hava savunma kabiliyetlerinde yeni bir dönem başlıyor.

Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün'ün duyurduğu gelişmeye göre, ASELSAN tarafından geliştirilen GÖKDENİZ Yakın Hava Savunma Sistemi, TCG İSTANBUL üzerinde gerçekleştirilen atışlı test faaliyetini başarıyla tamamladı.

