Artvin Valisi Turan Ergün başkanlığında düzenlenen İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Kurulu Toplantısı'nda, güvenlik ve asayiş tedbirleri görüşüldü. Vali Ergün, kurumlar arası iş birliğinin önemini vurgularken, güvenlik güçlerine teşekkür etti.

Bayram SARAYOĞLU / ARTVİN (İGFA) - Artvin Valisi Turan Ergün başkanlığında, İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

Valilik Toplantı Salonunda düzenlenen toplantıya, ilçe kaymakamları ile kurul üyeleri katıldı. Vali Ergün, güvenlik ve asayişin sağlanmasında tüm kurum ve birimlerin iş birliği içinde çalışmasının önemini vurguladı. Vali Ergün, güvenlik güçlerine ve diğer ilgili kurumlara gösterdikleri özverili çalışmalar dolayısıyla teşekkür etti.

Toplantıda, il genelinde yürütülen uyuşturucu ile mücadele, kaçakçılık, asayiş, aranan şahıslar, düzensiz göç, trafik tedbirleri başta olmak üzere güvenlik ve asayiş tedbirlerine ilişkin hususlar görüşüldü.