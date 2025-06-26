Trabzon Vakıflar Bölge Müdürlüğü’nün organize ettiği etkinlikte, Artvin’de 18 çocuk için sünnet şöleni yapıldı; çocuklar şehir turu attı, bisiklet ve çeyrek altın hediye edildi.Bayram SARAYOĞLU / ARTVİN (İGFA) - Artvin’de, Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı Trabzon Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından 18 çocuk için toplu sünnet şöleni düzenlendi.

Artvin Valiliği önünde toplanan sünnet kıyafeti giymiş çocuklar, Vali Turan Ergün’ün makam aracı, jandarma, polis araçları ve süslenmiş otomobillerle şehir turu yaptı. Polis motosiklet ekiplerinin öncülük ettiği kortej, Valilik Kaledibi Sosyal Tesisleri’ne ulaştı.

Vali Ergün ve protokol üyeleri, tesislerde ailelerle sohbet etti. Etkinlikte çocuklara çeyrek altın ve bisiklet hediye edildi, ailelere ikramda bulunuldu.

Vali Ergün, Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün 81 ilde düzenlediği bu anlamlı programı Artvin’de gerçekleştirdiklerini belirterek, “Sünnet, bir çocuğun hayatındaki önemli anlardan biridir. Amacımız, çocuklara unutulmaz bir anı bırakmak ve sevinçlerine ortak olmak. Resmi araçlarımızla konvoy düzenledik, burada velilerle keyifli bir gün geçirdik” dedi.

VAKIFLARDAN TEŞEKKÜR

Trabzon Vakıflar Bölge Müdürü Reşat Asrak, etkinliğe katkı sunan Vali Ergün ve il protokolüne teşekkür ederek, “Vakıflar Genel Müdürlüğümüzün 81 ilde düzenlediği bu organizasyonu Artvin’de gerçekleştirdik. Çocukların ve ailelerin mutluluğu bizleri de memnun etti” diye konuştu.

Şölen, çocukların ve ailelerin neşeli anlarına sahne olurken, katılımcılar organizasyonun başarıyla tamamlanmasından duydukları memnuniyeti dile getirdi.