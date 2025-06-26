Bursa Osmangazi Belediyesi Afet İşleri Müdürlüğü, ekipleri tarafından yaptırılan eğitici deprem tatbikatını başarıyla tamamlayan Hasan Ali Yücel Anadolu Lisesi, öğrencilerine katılım sertifikası verildi.BURSA (İGFA) - Osmangazi Belediyesi’nin düzenlediği arama kurtarma tatbikatına katılarak başarıyla tamamlayan Hasan Ali Yücel Anadolu Lisesi’nde öğrenim gören 21 öğrenciye Ördekli Kültür Merkezi’nde düzenlenen törenle katılım sertifikası verildi. Uzman arama kurtarma ekipleri tarafından hazırlanan tatbikata katılan öğrencilere enkaza yaklaşım, kazazede tespiti, kurtarma çalışması, sesle ve sismik hassas cihazla arama, teknik kurtarma için alan işaretleme ve sedye ile yaralı kurtarma konularında eğitimler verildi. İlk kez arama kurtarma deneyimi yaşayan liseli öğrenciler, olası bir felaket durumunda arama kurtarma konularında bilgi sahibi oldu. Tatbikatı başarıyla tamamlayan öğrencilere katılım sertifikaları Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Tolga Kornoşor, tarafından verildi.

“HAYATTA EMEĞİN KARŞILIĞINI HER ZAMAN ALMIŞIMDIR”

Hasan Ali Yücel Anadolu Lisesi öğrencilerini tebrik ederek sözlerine başlayan Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Tolga Kornoşor, “Afetler hayatımızın bir parçası haline geldi. Buna nasıl hazırlıklı olunur, öncelikle deprem ve afetlere dayanıklı konutlar yapmak yaşam alanlarımızı ona göre planlayarak dizayn etmeliyiz. Bunların hepsinin başında gelen ise eğitimdir, küçük küçük çalışmaların insan hayatına ne kadar büyük katkı sağlayacağını tüm öğrenci kardeşlerimiz fark edecektir. Ben 52 yaşında inşaat mühendisiyim, hayatta emeğin karşılığını her zaman almışımdır. Geç ve zor almışımdır ama hayat emeği çok takdir ediyor. Bu doğal afet etkinliğinde öğrencilerin göstermiş olduğu emek bir gün kendilerine iyi bir geri dönüş sağlayacaktır. Bizler Osmangazi Belediye Başkanımız Erkan Aydın’la yola çıkarken birinci seçim taahhütümüz şuydu. Biz Osmangazi’de zihniyeti değiştirmeye geldik. Yaptığımız etkinliklerle çağdaş, Atatürkçü nesiller yetiştirmek istiyor ve bu nesillerin ufkunu açmak istiyoruz” dedi.

Afet farkındalığı gibi hayati bir konuda bir araya gelmekten büyük mutluluk duyduğunu belirten Hasan Ali Yücel Okulu Müdür Yardımcısı Buket Andaş, “Afetler sadece doğal bir olay değil aynı zamanda hazırlıklı olmanın, bilinçli davranmanın ve dayanışmanın ne kadar değerli olduğunu bizlere hatırlatan zorlayıcı deneyimlerdir. Bu süreçte bilgiye ulaşmak, bilinçlenmek ve hazır olmak en büyük gücümüzdür” şeklinde konuştu.

Sertifika alan öğrenciler Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Tolga Kornoşor, tarafından çeşitli hediyelerle ödüllendirildi.