Artvin Ticaret ve Sanayi Odası, Ardanuç’ta üyeleriyle ikinci istişare toplantısını gerçekleştirdi. Şap hastalığının hayvancılığa etkileri, ticari hareketsizlik ve nüfus artışı için öneriler ele alındı. TSO Başkanı Seçkin Kurt, "Ardanuç’un hayvancılık ve doğal kaynak potansiyelini yeni yatırımlarla canlandıracağız" dedi.Bayram SARAYOĞLU / ARTVİN (İGFA) - Artvin Ticaret ve Sanayi Odası, üyeleriyle istişareye dayalı iletişimi daha da güçlendirmek amacıyla başlattığı toplantıların ikincisini Ardanuç ilçesinde gerçekleştirdi. Toplantıya, Artvin TSO Yönetim Kurulu Başkanı Seçkin Kurt, Meclis Başkanı İrfan Yıldırım ve meclis üyeleri katıldı.

Ardanuç’un, Artvin genelinde büyükbaş ve küçükbaş hayvancılığın en yoğun yapıldığı ilçe olduğu vurgulanırken, son dönemde yaşanan şap hastalığının üreticiler üzerinde yarattığı olumsuz etkiler gündeme taşındı. Üyeler ise bu süreçte daha fazla destek sağlanması yönünde taleplerini iletti.

İlçede ticari hareketliliğin düşük olması nedeniyle Ardanuç’un nüfusunun artmasına yönelik adımların atılması gerektiği vurgulandı. Bu kapsamda üyeler tarafından, “Kapanan Halk Bankası Şubesi'nin yeniden açılması, Cezaevi ve adliye gibi kamu kurumlarının ilçeye yeniden kazandırılması, Artvin–Ardanuç–Şavşat (Varyant) yolunun iyileştirilerek ulaşımın güçlendirilmesi” istendi.

Meclis Başkanı Yıldırım’dan Çözüm Vurgusu

Meclis Başkanı İrfan Yıldırım, bu toplantıların sadece dinleme değil, ortak akılla çözüm üretme platformları olduğunu ifade ederek, "Üyelerimizin sahadaki tecrübeleri yol gösterici. Talepleri yerinde dinleyip ilgili kurumlara aktarmak asli görevimiz. Tüm ilçelerimize aynı duyarlılıkla yaklaşacağız” dedi.

TSO Başkanı Seçkin Kurt ise, Ardanuç’un hayvancılık, tıbbi-aromatik bitkiler, kereste ve bal üretimi gibi doğal kaynaklara dayalı potansiyeline dikkat çekerek, “Artvin Ticaret Borsası ile tarım ve hayvancılıkta şeffaf, rekabetçi bir piyasa oluşturuyoruz. Yeni yatırımlarla bu sektörleri canlandıracağız. Üyelerimizi destekleyerek ekonomik hareketliliği artıracağız” diye konuştu.

Toplantının sonunda, Ardanuç iş dünyasının dile getirdiği talepler ve öneriler, Artvin Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilmek üzere not alındı.

Ayrıca bu taleplerin ilgili kamu kurumlarına ve yetkili mercilere iletilmesi için gerekli girişimlerde bulunacağı kaydedildi.