Bunlar da ilginizi çekebilir

Mahmut Arıkan: Türkiye'nin sorunları İmralı'dan da Silivri'den de büyüktür

Toplantıya Ticaret Borsası Meclis Başkanı Ömer Hacıoğlu, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Hakan Ermiş, Serhan Aydemir, Yönetim Kurulu Üyesi Şenol Şahin Çelebi ve Genel Sekreter Anıl Ersöz katıldı.

Toplantıda, bölgenin ticari dinamizmini artıracak çalışmalar ve önümüzdeki döneme ilişkin stratejik planlamalar değerlendirildi.

Bu bağlantı sizi https://www.aydinses.com dışındaki bir siteye yönlendiriyor.