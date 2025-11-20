Artvin Ticaret Borsası yönetim kurulu toplantısında, bölgenin ticari dinamizmini artıracak çalışmalar masaya yatırıldı.
Bayram SARAYOĞLU / ARTVİN (İGFA) - Artvin Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Osman Akyürek başkanlığında, haftalık yönetim kurulu toplantısı gerçekleştirildi.
Toplantıda, bölgenin ticari dinamizmini artıracak çalışmalar ve önümüzdeki döneme ilişkin stratejik planlamalar değerlendirildi.
Toplantıya Ticaret Borsası Meclis Başkanı Ömer Hacıoğlu, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Hakan Ermiş, Serhan Aydemir, Yönetim Kurulu Üyesi Şenol Şahin Çelebi ve Genel Sekreter Anıl Ersöz katıldı.
