3 Ocak 2026 tarihinde ABD, Venezuela'ya yönelik "Güney Mızrağı" (Southern Spear) kod adlı bir askeri operasyon düzenledi. Bu operasyon, dünya siyasetinde ve uluslararası hukukta çok büyük bir tartışma başlattı.

İşte bu operasyonun detayları, gerekçeleri ve ABD'nin olası hedefleri:

Operasyonun Detayları ve Başkanın Rehin Alınması

Saldırı Anı: 3 Ocak gecesi saat 02:00 sularında ABD özel kuvvetleri (Delta Force ve 160. Özel Harekat Havacılık Alayı), başkent Karakas başta olmak üzere Venezuela'nın kritik noktalarına hava ve kara operasyonu gerçekleştirdi.

Gözaltı/Kaçırma: Devlet Başkanı Nicolás Maduro ve eşi Cilia Flores , Karakas'taki ikametgahlarından alınarak önce bir Amerikan savaş gemisine ( USS Iwo Jima ), ardından yargılanmak üzere New York 'a götürüldü.

Kayıplar: Çatışmalarda en az 40 Venezuelalı (asker ve sivil) hayatını kaybetti, 2 ABD askeri yaralandı.

Sonuç: Venezuela'da Maduro'nun yokluğunda Başkan Yardımcısı Delcy Rodríguez "Geçici Devlet Başkanı" olarak yemin etti; ancak ülke genelinde kaos ve belirsizlik hakim.

ABD Neden Saldırdı? (Resmi ve Stratejik Gerekçeler)

ABD yönetimi, özellikle Başkan Donald Trump, bu müdahaleyi bir "savaş" değil, bir "kolluk kuvveti operasyonu" olarak tanımlıyor. Temel gerekçeler şunlardır:

Narko-Terörizm İddiaları: ABD, Maduro ve ekibini uzun süredir "Cartel of the Suns" (Güneşlerin Karteli) üzerinden tonlarca kokaini ABD'ye sokmakla suçluyordu. Maduro hakkında New York'ta önceden hazırlanmış uyuşturucu kaçakçılığı iddianameleri bulunuyordu.

Meşruiyet Tartışması: ABD, 2024 seçimlerinin hileli olduğunu savunarak Maduro'yu meşru bir lider olarak değil, bir "firari" olarak gördüğünü açıkladı.

Petrol ve Enerji: Operasyondan kısa süre sonra Trump, Venezuela petrol endüstrisinin yeniden inşasında ABD şirketlerinin "çok güçlü şekilde" yer alacağını belirtti. Bu, saldırının ekonomik motivasyonunu (petrol rezervleri üzerindeki kontrol) net bir şekilde ortaya koyuyor.

Hedefte Hangi Ülkeler Var?

Bu saldırı, Washington'un Latin Amerika ve küresel siyasetteki rakiplerine verilmiş sert bir mesaj olarak görülüyor:

Kolombiya ve Bölge Ülkeleri: Trump, Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro 'ya hitaben "dikkatli olması gerektiğini" söyleyerek, ABD çizgisine uymayan sol eğilimli Latin Amerika liderlerini açıkça tehdit etti.

Küba ve Nikaragua: ABD'nin "Tiranlık Troykası" olarak adlandırdığı bu ülkeler, Venezuela'daki değişimin bir sonraki durağı olma riskiyle karşı karşıya.

Rusya, Çin ve İran: Bu üç ülke, Venezuela'nın en büyük müttefikleri ve enerji ortaklarıydı. ABD, bu hamleyle rakiplerinin Batı Yarımküre'deki (Amerika kıtasındaki) etkisini fiziksel güç kullanarak kırmış oldu.

Uluslararası Tepkiler