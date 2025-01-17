Artvin İl Jandarma Komutanlığı'nca 2024 yılı içerisinde emniyet ve asayişin sağlanmasına yönelik icra edilen faaliyetler kapsamında, meydana gelen asayiş olaylarının yüzde 98,36’sı aydınlatıldı.Bayram SARAYOĞLU / ARTVİN (İGFA) - Artvin Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, geçen yıl asayiş olayları içerisinde kişilere karşı işlenen 10 önemli suçun yüzde 100’ü, mal varlığına karşı işlenen 9 önemli suçun ise yüzde 97,22’si aydınlatıldığı kaydedildi.

Açıklamada, asayiş uygulamaları kapsamında icra edilen 31 bin 445 devriye faaliyeti ile 494 bin 843 şahıs ve 193 bin 977 aracın kontrol edildiği ve yapılan kontrollerde; hapis cezasına yönelik 175 ifade almaya yönelik 392 ve ASAL 794 olmak üzere toplam 1.361 aranan şahıs yakalanarak haklarında işlem yapıldığı belirtildi.

Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele ve Toplum Destekli Güvenlik Hizmeti kapsamında ise 6 bin 761 erkek, 7 bin 556 kadın ve 2 bin 822 öğrenci olmak üzere toplam 17 bin 139 kişiye eğitim verilerek KADES uygulamasının 1594 kişi tarafından indirilmesi sağlandığı ifade edildi.

Çevre Suçları kapsamında ise 19 olaya müdahale edilerek idari ve adli işlem uygulandığı belirtilen açıklamada, ayrıca can dostlarımızın zorlu kış şartlarında yaşamlarını sürdürebilmeleri maksadıyla doğaya yem bırakma faaliyetleri icra edildiği kaydedildi.

Ayrıca açıklamada, Artvin İl Jandarma Komutanlığınca emniyet ve asayiş ile kamu düzeninin sağlanması için önleyici kolluk faaliyetleri ve eğitim faaliyetleri ile Toplum Destekli Güvenlik Hizmeti faaliyetlerine 2024 yılında olduğu gibi 2025 yılında da kararlılıkla devam edileceği ifade edildi.