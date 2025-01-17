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Alınan 3 çeyrek biletin sahipleri 200’er milyon TL’lik ikramiyeleri talihlilere banka yetkilisi ve Sisal Şans yetkilisi teslim edildi.

Rekor büyük ikramiye Bursa Osmangazi’deki Yenigün Büfe’den, Antalya Muratpaşa’daki gezici bayi Ali Çobanoğlu’ndan ve İzmir Bergama’daki gezici bayi Serkan Biberci’den alınan üç çeyrek bilete çıkmıştı.

Hatırlanacağı gibi 600 milyon TL 1, 0, 5, 2, 4, 4, 8 numaralarına isabet etmişti.

Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi talihlileri, 600 milyon TL’lik rekor büyük ikramiyenin tamamını teslim aldı! İSTANBUL (İGFA) - 31 Aralık 2024 Salı günü gerçekleştirilen Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi’nde 600 milyon TL’lik rekor büyük ikramiyeyi kazanan 3 talihli, ikramiyelerini teslim aldı.