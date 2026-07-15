Yıllarca Bursa'da çalıştıktan sonra doğduğu Artvin'in Borçka ilçesine dönen Ercüment Ertürk, eşi Meryem Ertürk ile birlikte kurduğu butik otelle bölge turizmine katkı sağlıyor. Ertürk, Borçka, Karagöl, Macahel ve Klaskur hattının doğru yatırımlarla dünya çapında önemli bir doğa turizmi merkezi olabileceğini belirtiyor.

Bayram SARAYOĞLU / ARTVİN (İGFA) - Yıllarını Bursa'da geçirip çocuklarını büyüttükten sonra memleketine dönen Ercüment Ertürk, doğduğu topraklarda yeni bir hayat kurarak Artvin turizmine katkı sunuyor.

Artvin'in Borçka ilçesine bağlı Atanoğlu köyünde eşi Meryem Ertürk ile birlikte kurduğu Aymer Butik Otel ile bölgenin doğal güzelliklerini ziyaretçilerle buluşturan Ertürk, bir yandan işletmecilik yaparken diğer yandan sosyal medya ve dijital platformlar aracılığıyla Artvin'in eşsiz doğasını tanıtıyor.

Ortaokul ve lise eğitimini Artvin'de tamamladıktan sonra ailesiyle Bursa'ya taşındığını anlatan Ertürk, uzun yıllar çalışıp çocuklarını büyüttükten sonra emeklilik döneminde memleketine dönme kararı aldığını söyledi.

2019 yılında hazırladıkları proje kapsamında butik oteli hizmete açtıklarını belirten Ertürk, 'Sekiz odalı butik otelimiz ve yaklaşık 80 kişilik kafe-restoran bölümümüz bulunuyor. Tüm yasal süreçleri tamamlayarak misafirlerimizi ağırlamaya başladık. Hem kendi yaşamımızı sürdürüyor hem de bölgemizin turizmine katkı sağlamaya çalışıyoruz.' dedi.

'BURASI TÜRKİYE'NİN İSVİÇRESİ'

Borçka, Karagöl, Macahel ve Klaskur çevresinin Türkiye'nin en özel doğal alanlarından biri olduğunu vurgulayan Ertürk, bölgeyi 'Türkiye'nin İsviçresi' olarak nitelendirdi.

Ertürk, 'Avrupa'nın İsviçresi nasıl biliniyorsa, burası da Türkiye'nin İsviçresi diyebileceğimiz kadar özel bir bölge. El değmemiş doğası, zengin bitki örtüsü, doğal su kaynakları ve temiz havasıyla ziyaretçilerine eşsiz bir deneyim sunuyor. Doğayı seven herkesin bu bölgeyi görmesi gerektiğini düşünüyorum.' ifadelerini kullandı.

DOKAP DESTEĞİYLE YATIRIM HAYATA GEÇİRİLDİ

Butik otel yatırımını DOKAP kapsamında sağlanan desteklerle gerçekleştirdiklerini belirten Ertürk, verilen desteğin projenin planlanan sürede tamamlanmasında önemli rol oynadığını söyledi. Kamu kurumlarının sağladığı desteklerin yatırım sürecini kolaylaştırdığını ifade eden Ertürk, 'Kendi imkanlarımızla bu projeyi tamamlamamız yıllar sürebilirdi. Destek sayesinde daha planlı ve disiplinli çalışarak işletmemizi hizmete açtık.' diye konuştu.

Bölgenin yalnızca Borçka Karagöl ile anılmasının yeterli olmadığını dile getiren Ertürk, Maral Şelalesi, Macahel, Camili ve İremit camileri gibi doğal ve kültürel değerlerin de daha fazla tanıtılması gerektiğini söyledi.

Bölgedeki ulaşım ve altyapı imkanlarının geliştirilmesi halinde turizm potansiyelinin önemli ölçüde artacağını belirten Ertürk, 'Yollar, yürüyüş parkurları ve çevre düzenlemeleri yapılırsa bölge çok daha fazla turist ağırlayabilir. Buraları biz biliyoruz ancak ziyaretçiler ulaşamadığı için yeterince değerlendirilemiyor.' dedi.

Turizm sezonunun beklentilerini tam olarak karşılamadığını ifade eden Ertürk, amaçlarının yalnızca ticari kazanç olmadığını belirterek, 'Memleketimize hizmet etmek ve insanları bu eşsiz doğayla buluşturmak istiyoruz. Ancak yeterli ziyaretçi potansiyeline ulaşamadığımız için planladığımız istihdamı da sağlayamıyoruz' diye konuştu. Ertürk, Borçka ve Macahel havzasının sahip olduğu doğal ve kültürel zenginliklerin doğru planlama ve altyapı yatırımlarıyla Türkiye'nin önemli doğa turizmi merkezlerinden biri haline gelebileceğini kaydetti.