Gaziosmanpaşa Belediyesi Spor Kulübü Karate Takımı, Sportoto Türkiye Yıldızlar Karate Ligi 1. Etap müsabakalarında önemli bir başarıya imza attı. Minit Sporcuları, turnuvayı toplam 18 madalya ile tamamlayarak Gaziosmanpaşa'ya büyük gurur yaşattı.

YILDIZ SPORCULARDAN MADALYA DOLU TURNUVA

Türkiye’nin farklı illerinden çok sayıda sporcunun katıldığı organizasyonda Gaziosmanpaşalı karateciler hem kata hem de kumite kategorilerinde gösterdikleri performansla dikkat çekti. Turnuva boyunca azimleri ve disiplinleriyle öne çıkan sporcular, 8 altın, 4 gümüş ve 6 bronz madalya kazanarak önemli dereceler elde etti.

Kata kategorisinde; Zinar Devran Avınçsal, Ayşen Büşra Akbulut, Kaan Ayaz Taç, Şeref Ata Yılmaz, Ebrar Nisa Dinç ve Meryem Zehra Ünlü altın madalya kazanırken, Ata Bıyıklı ve Zehra Dönüşler gümüş, Emir Çavuş, Eylül Pençesal ve Aysu Hasanov ise bronz madalya elde etti.

Kumite kategorisinde ise Mert Ali Eroğlu ve Zeynep Aksu altın madalyanın sahibi olurken, Alara Ilgın Yurduseven ile Emir Şahin Albayrak gümüş madalya kazandı. Elif Ece Gönen, Eylül Pençesal ve Ayşe Betül Mumcu da bronz madalya alarak turnuvayı dereceyle tamamladı.