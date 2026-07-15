Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü kapsamında Bağçeşme Şehitliği'nde düzenlenen anma programına katıldı. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan törende şehitler için dualar edildi, kabirlere karanfiller bırakıldı.

KOCAELİ (İGFA) - Türkiye'nin demokrasi tarihindeki en önemli dönüm noktalarından biri olan 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü'nde Kocaeli'de şehitler dualarla anıldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Bağçeşme Şehitliği'nde gerçekleştirilen anma programında şehitlerin aziz hatırasına sahip çıktı. Programa; Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'ın yanı sıra Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcısı Semih Akgün, Kocaeli İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, Kocaeli Garnizon Komutanı Tuğamiral Selçuk Akarı, AK Parti Kocaeli İl Başkan Vekili Alper Doğan, Milliyetçi Hareket Partisi Kocaeli İl Başkanı Enes Emengen, AK Parti İzmit İlçe Başkanı Halil Güngör Dokuzlar, mülki idare amirleri, siyasi partilerin il temsilcileri ile şehit ve gazi derneklerinin temsilcileri katıldı. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda şehitlik anıtına çelenk sunuldu. Ardından Kocaeli İl Müftüsü Mehmet Sönmezoğlu tarafından dua edildi. Şehitler için okunan duaların ardından protokol üyeleri, şehit kabirlerini ziyaret ederek karanfiller bıraktı.

ŞEHİTLERİN EMANETİNE VEFA

Bağçeşme Şehitliği'nde gerçekleştirilen ziyarette Başkan Tahir Büyükakın ve beraberindeki heyet, vatanın bağımsızlığı, milletin huzuru ve demokrasinin korunması uğruna hayatını feda eden şehitleri rahmet ve minnetle andı. 15 Temmuz 2016 gecesi milletin iradesine sahip çıkarak ortaya koyduğu kararlı duruş, Türkiye'nin demokrasi tarihinde önemli bir yer edinirken, o gece canlarını ortaya koyan şehitler anma programında bir kez daha yad edildi.

Bağçeşme Şehitliği'ndeki programın ardından Başkan Tahir Büyükakın ve beraberindeki protokol üyeleri, Polis Şehitliği'ni ziyaret etti. Görevleri başında şehit düşen emniyet mensuplarının kabirleri başında dualar edilirken, mezarlara karanfiller bırakıldı. Büyükakın ve beraberindeki heyet, milletin güvenliği ve ülkenin huzuru için hayatlarını ortaya koyan polis şehitlerini rahmet, minnet ve şükranla andı.