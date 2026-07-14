Eyüpsultan Belediyesi Çiftalan Gençlik Kampı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen Doğa Kampı programına ev sahipliği yapıyor. Yaz boyunca gerçekleştirilen kamp programında, İstanbullu çocuklar doğayla iç içe, spor, eğitim ve sosyal etkinlikleri bir arada deneyimleme fırsatı buluyor.

Çocukların fiziksel, sosyal ve kişisel gelişimlerine katkı sağlamayı amaçlayan kamp programı kapsamında katılımcılar; okçuluk, oryantiring, drama, bisiklet, atletizm, doğada yaşam ve tırmanma gibi birçok farklı branşta eğitim alıyor. Alanında uzman eğitmenler eşliğinde gerçekleştirilen etkinlikler sayesinde çocuklar hem yeni beceriler kazanıyor hem de takım çalışması, paylaşma ve dayanışma kültürünü pekiştiriyor.

Doğal ortamda gerçekleştirilen kamp süresince çocuklar, eğitici ve sportif faaliyetlerin yanı sıra doğayla güçlü bir bağ kurarak keyifli bir yaz dönemi geçiriyor. Farklı etkinliklerle zenginleştirilen kamp programı, katılımcılara hem eğlenceli hem de öğretici bir deneyim sunarken, unutulmaz anılar biriktirmelerine de olanak sağlıyor.

Eyüpsultan Belediyesi Çiftalan Gençlik Kampı, yaz dönemi boyunca çocukların güvenli, verimli ve doğayla iç içe vakit geçirebilecekleri önemli merkezlerden biri olarak hizmet vermeye devam ediyor.