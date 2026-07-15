Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü dolayısıyla düzenlediği anma programında, şehitleri rahmetle, gazileri ise minnet ve şükranla andı.

İZMİR (İGFA) - Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü tarafından, 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü kapsamında DESEM 15 Temmuz Şehitler Salonu'nda anma programı düzenlendi. Programa Rektör Prof. Dr. Bayram Yılmaz, üniversitenin üst yönetimi, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı.

Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Rektör Prof. Dr. Bayram Yılmaz, 15 Temmuz'un toplumsal hafızamızdaki yerine ve milletimizin birlik ve beraberlik ruhunu pekiştiren yönüne dikkat çekti. Ortak hafızanın gelecek kuşaklara aktarılmasının önemini vurgulayan Yılmaz, konuşmasında Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 15 Temmuz gecesi sergilediği cesaret ve kararlı liderliğin, milletimizin ortaya koyduğu birlik ve beraberlik ruhuna güç verdiğini ifade etti.

15 TEMMUZ DİNLER TARİHİ PERSPEKTİFİYLE ELE ALINDI

Program kapsamında İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Muammer Erbaş tarafından Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi. Ardından İlahiyat Fakültesi Dinler Tarihi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Zafer Duygu tarafından verilen anma konferansında, 15 Temmuz hain darbe girişimi; dinler tarihi perspektifinden tarihsel arka planı, düşünsel zemini ve yakın dönem Türkiye'sine yansımaları çerçevesinde kapsamlı bir bakış açısıyla değerlendirildi.

Programın sonunda 15 Temmuz şehitleri rahmetle, gaziler ise minnet ve şükranla anıldı. Programın gerçekleştirilmesine katkı sunan akademisyenlere ve katılım sağlayan tüm davetlilere teşekkür edildi. Üniversite yönetimi, 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü'nün, milletimizin birlik, beraberlik ve bağımsızlık iradesini canlı tutan önemli bir tarih olarak hafızalardaki yerini korumaya devam edeceğini vurguladı.