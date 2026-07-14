Maltepeli kadınlar, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği etkinlikte Boğaz'ın tadını çıkardı.

İSTANBUL (İGFA) - Maltepeli kadınlar, İBB tarafından düzenlenen Boğaz gezisine katıldı. Üsküdar iskelesinden hareket eden gemideki yolculukta profesyonel rehber tarafından katılımcılara Boğaziçi'nin her iki yakasındaki tarihi yalılar, camiler, saraylar ve kasırlar ile hisarlar hakkında bilgilendirme yapıldı.

Katılımcılar ikramlar eşliğinde İstanbul'un 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Dolmabahçe Sarayı ve Kız Kulesi gibi simge yapılarını izleyerek Boğaz'ın keyfini çıkardı. Katılımcılar iki saat süren deniz yolculuğunu hatıra fotoğrafları çekerek ölümsüzleştirdi.