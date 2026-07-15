İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde (İBB), 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yılı dolayısıyla düzenlenen törende darbe girişiminde hayatını kaybeden şehitler anıldı. Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Nuri Aslan, 'Milli iradeye kast edenlere verilecek en güçlü cevap, demokrasimizi daha da güçlendirmek ve hukukun üstünlüğüne sahip çıkmaktır.' dedi.

İSTANBUL (İGFA) - 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde yaşamını yitiren şehitler, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Saraçhane'deki merkez binası önünde düzenlenen törenle anıldı.

'Şehitler Panosu' önündeki programa İBB Başkanvekili Nuri Aslan'ın yanı sıra İBB Meclisi'nde grubu bulunan CHP, AK Parti, MHP ve BBP'nin grup başkanvekilleri, meclis üyeleri, bürokratlar ve vatandaşlar katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından siyasi parti temsilcileri günün anlam ve önemine ilişkin konuşmalar yaptı.

Törende konuşan İBB Başkan Vekili Nuri Aslan, 15 Temmuz'un millet iradesine yönelik hain bir darbe girişimi olduğunu belirterek, Türk milletinin o gece demokrasiye sahip çıktığını söyledi. Demokrasinin vazgeçilmez bir değer olduğunu vurgulayan Aslan, 'Demokrasi ekmek gibi, su gibi hayati bir ihtiyaçtır. Demokrasinin, hukukun ve adaletin olmadığı bir yerde ne refah olur ne güvenlik ne de kalkınma. Milli iradeye kast edenlere vereceğimiz en güçlü cevap, demokrasimizi daha da güçlendirmek ve her koşulda millet iradesine amasız, fakatsız saygı göstermektir.' ifadelerini kullandı.

Saraçhane'nin 15 Temmuz gecesi direnişin önemli merkezlerinden biri olduğunu hatırlatan Aslan, İBB'yi işgal etmeye çalışan darbecilere vatandaşların geçit vermediğini, bu noktada 13 kişinin şehit olduğunu belirtti.

Törende söz alan CHP Grup Başkanvekili Ülkü İnanlı, AK Parti Grup Başkanvekili Faruk Gökkuş, MHP Grup Başkanvekili Orkun Ayhan ve BBP Grup Başkanvekili Dursun Çağlayan da 15 Temmuz darbe girişimini kınayarak demokrasiye ve milli iradeye sahip çıkmanın önemine vurgu yaptı. Konuşmalar sonrasında tüm şehitler için dua edildi.

Daha sonra İBB Başkanvekili Nuri Aslan ve törene katılan protokol üyeleri, 'Şehitler Panosu'na karanfil bıraktı.

Bu arada Büyükşehir Belediyesi heyeti İstanbul Valiliği tarafından Edirnekapı 15 Temmuz Demokrasi Şehitliği'nde düzenlenen anma programına da katıldı. İstanbul Valisi Davut Gül, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Bahtiyar Ersay, İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, şehit aileleri, gaziler ve çok sayıda vatandaşın katıldığı törende şehitler için dualar edildi, kabirlere karanfiller bırakıldı.