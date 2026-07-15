Düzce'de sahibine olan bağlılığıyla dikkat çeken bir köpek, motosiklet yolculuklarında da sahibini yalnız bırakmayarak görenlerin beğenisini topluyor.

Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Trafiğe kapalı bir alanda kaydedilen görüntülerde, motosikletine binen vatandaşın ardından köpeğinin de vakit kaybetmeden motosiklete atladığı görüldü. Sahibinin komutlarına uyum sağlayan köpek, yolculuk boyunca sakin tavırlarıyla dikkat çekti.

Sahibiyle arasındaki güçlü bağın yansıdığı anlar, çevrede bulunan vatandaşların da ilgisini çekti. Sevimli köpek, sergilediği sadakat ve uyumlu davranışlarıyla izleyenlerin takdirini kazanırken, cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntüler sosyal medyada ilgi gördü.

Sahibini bir an olsun yalnız bırakmayan köpeğin görüntüleri, hayvanlarla insanlar arasındaki dostluğun en güzel örneklerinden biri olarak değerlendirildi.