ERÇED Başkanı Av. Baturay Ulu ve yönetimi, Keşan Kent Konseyi'ni ziyaret etti. Görüşmede Saros Körfezi'nin çevresel sorunları ve doğal yaşamın korunması ele alınırken, kurumlar arasında iş birliği ve ortak çalışma kararı alındı.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - ERÇED (Erikli Çevre ve Doğa Derneği) Başkanı Av.Baturay Ulu ile Yönetim Kurulu, gerçekleştirilen genel kurulun ardından ilk kurum ziyaretini Keşan Kent Konseyi'ne gerçekleştirdi.

Ziyarette, başta Erikli olmak üzere Saros Körfezi'nin çevresel sorunları, doğal yaşam alanlarının korunması, sürdürülebilir çevre politikaları ve iki kurum arasında yürütülebilecek ortak çalışmalar ele alındı. Taraflar, çevreye yönelik sorunların çözümünde ortak akıl ve dayanışmanın önemine dikkat çekerek kapsamlı görüş alışverişinde bulundu.

Görüşme sonunda, doğanın korunması, yaşam alanlarının iyileştirilmesi ve çevresel sorunlara karşı iş birliğinin güçlendirilmesi konusunda ortak irade ortaya konuldu.

Keşan Kent Konseyi Başkanı Hasan Karagöz ve Yürütme Kurulu tarafından yapılan açıklamada, 'ERÇED Yönetimine nazik ziyaretleri ve çevre mücadelesine yönelik yapıcı yaklaşımları için teşekkür ediyoruz. Keşan Kent Konseyi olarak çevreyi ve doğal değerlerimizi korumaya yönelik her türlü ortak çalışmada iş birliği içinde olmaya devam edeceğiz.' ifadelerine yer verildi