Uluslararası Lions Kulüpleri 118-R Yönetim Çevresi’nin yeni Genel Yönetmeni Arif Çorapçıoğlu, “Biz Birlikte Güçlüyüz” sloganıyla göreve başladı; “Misyon 1500” ve zihinsel sağlık projelerini duyurdu.BURSA (İGFA) - Uluslararası Lions Kulüpleri 118-R Yönetim Çevresi’nin 2025-2026 dönemi Genel Yönetmeni Arif Çorapçıoğlu, düzenlenen görkemli bir devir teslim töreniyle görevini devraldı. Törene kulüp ve kesim başkanları, bölge yöneticileri, çok sayıda lion ve davetli katıldı.

Geleneksel lions törenlerinin ihtişamıyla gerçekleşen etkinlikte, geçmiş dönem Genel Yönetmeni Prof. Dr. Mesut Yazıcı, “Umuda Yol Olalım” sloganıyla yürüttüğü hizmet dönemindeki başarıları anlatarak üyelere teşekkür etti ve Çorapçıoğlu’na başarı diledi.

“BİZ BİRLİKTE GÜÇLÜYÜZ” VİZYONU

Görevini devralan Arif Çorapçıoğlu, “Biz Birlikte Güçlüyüz” sloganıyla yeni dönemin birlik, beraberlik ve toplumsal fayda odaklı olacağını vurguladı.

2025-2026 döneminin umut, güç ve yenilik anlamına geldiğini ifade eden Çorapçıoğlu, uluslararası “Mission 1.5” hedefine paralel olarak “Misyon 1500” adını verdikleri bir hedef belirlediklerini açıkladı. Bu hedef, sadece üye sayısını artırmak değil, nitelikli büyüme, bağlılık ve Lions ruhunu geleceğe taşımak üzerine kurulu.

Çorapçıoğlu, “Misyon 1500” ile mevcut üyelerin motivasyonunu artırmayı ve gençleri Lions ailesine katmayı hedeflediklerini belirtti. Daha dinamik ve kapsayıcı kulüpler oluşturma gerekliliğine dikkat çeken Çorapçıoğlu, gençlerin enerjisini hizmete yönlendirmeyi planladıklarını söyledi.

YENİ HİZMET ALANI: ZİHİNSEL SAĞLIK

Hizmet alanlarına zihinsel sağlık ve iyi oluşu (Mental Health and Well-being) eklediklerini duyuran Çorapçıoğlu, toplumun artan duygusal ihtiyaçlarına yanıt verecek farkındalık ve destek mekanizmaları geliştireceklerini ifade etti. Mevcut hizmetler (görme, işitme, diyabet, çevre, açlıkla mücadele, çocukluk çağı kanseri, gençlik ve afet yardımı) bu yeni alana entegre edilecek.

Çorapçıoğlu, iç iletişimi ve kamuoyuna görünürlüğü güçlendirmek için sosyal medya ve görsel içerikler kullanacaklarını, her kulübün bu süreçte aktif rol alacağını belirtti. “New Voices” programı ile kadın liderliği desteklenecek, Leo kulüpleriyle iş birliği artırılacak ve afet hazırlığı için eğitimler düzenlenecek. Kültür-sanat projeleriyle de toplumsal farkındalık hedefleniyor.

Konuşmasını “Bu yol unvanlar için değil, insanlar, umutlar ve hizmet için” diyerek tamamlayan Çorapçıoğlu, salondan uzun alkış aldı.

Daha sonra kabine takdimiyle Yönetim Kurulu, kulüp başkanları, koordinatörler ve komite üyeleri yeni dönemin projeleri için fikir alışverişinde bulundu.