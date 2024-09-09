Uluslar Ligi B Grubu’nda A Milli Takım, Galler ile deplasmanda golsüz berabere kaldı. Ancak maçın ardından en çok konuşulan konu, genç yetenek Arda Güler’in aldığı darbe sonrası oyundan çıkması oldu. Bu durum, Real Madrid cephesinde büyük bir endişeye yol açtı.BURSA (İGFA) - Maçın 60. dakikasında Arda Güler, aldığı bir darbe sonrası sahayı terk etmek zorunda kaldı. Yerini İrfan Can Kahveci’ye bırakan genç futbolcunun durumu hem Türk futbolseverler hem de Real Madrid yönetimi tarafından yakından takip ediliyor. A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Arda’nın darbe aldığını ve bu yüzden oyundan çıkarıldığını belirtti.

İspanyol basınında yer alan haberler, Real Madrid’in mevcut sakatlık sorunları nedeniyle Arda’nın durumundan endişe duyduğunu ortaya koyuyor. Özellikle David Alaba, Jude Bellingham, Ferland Mendy, Aurélien Tchouaméni ve Eduardo Camavinga’nın sakatlıkları, kulübün mevcut kadro derinliğini test ediyor. Bu bağlamda, Arda’nın da sakatlık listesine eklenme ihtimali, kulübü daha da endişelendiriyor.

“ARDA’NIN SOSYAL MEDYADAN VERDİĞİ POZİTİF MESAJLAR, ENDİŞELERİ BİR NEBZE HAFİFLETMİŞ DURUMDA”

Arda Güler, bu sezon Real Madrid formasıyla sadece 4 maça çıktı ve bu maçlarda toplamda 100 dakika süre aldı. Genç futbolcu henüz gol veya asist katkısı sağlayamadı. Ancak, Arda’nın sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, ciddi bir sakatlığının olmadığını ve iyileşme sürecine devam ettiğini belirtti. “Daha iyisi için çalışmaya devam.” diyen Arda, bu şekilde hem kulüp hem de taraftarları rahatlatmayı başardı.

Spor yorumcuları ise, Arda Güler’in durumunu değerlendirirken, “Arda’nın bu sezon geçirdiği sakatlıklar, genç yaşına rağmen ciddi bir potansiyel taşıdığını gösteriyor. Ancak, sürekli sakatlıklarla boğuşmak, gelişimini olumsuz etkileyebilir. Real Madrid’in bu konuda nasıl bir strateji geliştireceği önemli. Arda’nın iyileşip sahalara dönmesi hem Türk futbolu hem de Real Madrid için büyük bir kazanım olacaktır. Şu an için Arda’nın sosyal medyadan verdiği pozitif mesajlar, endişeleri bir nebze hafifletmiş durumda.” ifadelerine yer verdiler.