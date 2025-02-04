Edirne Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 31 Ocak 2025 tarihinde Bülent Ecevit Caddesi'nde yaptığı kontrollerde A.E.T. isimli şahsın alkol ve uyuşturucu etkisi altında araç kullanma suçundan 2 ay hapis cezasıyla arandığını tespit etti. Yakalanan şahıs işlemlerinin ardından Edirne Cezaevine sevk edildi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 31 Ocak 2025 saat 23:30 sıralarında Yeni Mahalle Bülent Ecevit Caddesi üzerinde gerçekleştirdiği kontroller sırasında A.E.T. isimli şahsın alkol ve uyuşturucu etkisi altında araç kullanma suçundan 2 ay hapis cezası bulunduğunu belirledi.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Keşan İlamat ve İnfaz Bürosu tarafından arandığı tespit edilen şahıs, güvenlik güçleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Gerekli işlemler tamamlandıktan sonra Edirne Cezaevine sevk edildi.

Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, halkın güvenliğini sağlamak için denetimlerin aralıksız devam edeceğini belirtti.