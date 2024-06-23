Önce ertelenen sonra artan akaryakıt fiyatlarına gelecek zam sonrasında 3 Temmuz'da da ÖTV zammı bekleniyorİSTANBUL (İGFA) - Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren yeni bir gelişme yaşandı. Benzin ve motorine yarın geceden itibaren zam geliyor.

Yapılacak zamla birlikte benzinde 2 lira 1 kuruş, motorinde 1 lira 69 kuruş artış gerçekleşmesi bekleniyor.

3 Temmuz'da ise ÖTV zammı ile tabela yeniden değişecek.

Emeklilerin de tercih yüksek hızlı trenler oldu Emeklilerin de tercih yüksek hızlı trenler oldu

Şu an için benzinin litre fiyatı ortalama 41,90 TL, motorin ise 41,75 TL seviyesinde bulunuyor.

Kaynak: igf